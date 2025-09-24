A asociaci\u00f3n A Piruchela, de Neda, volve organizar outra fin de semana cargada de actividade, que comezar\u00e1 este venres, \u00e1s 20.00 horas, cunha palestra sobre Palestina. Este encontro estar\u00e1 protagonizado polo m\u00e9dico gazat\u00ed Amir Ismail e o activista ferrol\u00e1n Joam Lopes, que falar\u00e1 sobre a s\u00faa experiencia na marcha global a Gaza. O programa seguir\u00e1 o s\u00e1bado, a partir da 13.00, co concerto que ofrecer\u00e1 Xiao Berlai. Ao d\u00eda seguinte, o domingo, partir\u00e1 do local, \u00e1s 10.00 horas, un roteiro pola r\u00eda que estar\u00e1 guiado por Tino Seco, e que transitar\u00e1 polo mu\u00ed\u00f1o das Aceas, o mosteiro de San Marti\u00f1o, o paseo mar\u00edtimo, o pazo da Merced, a igrexa de Santa Mar\u00eda e a ponte de Xuvia.