‘Mugardos, lugar dos silencios’ chega a YouTube: Pilar Iglesias e Loli Vázquez falan ao mundo
O documental de Vera Varela que agora expande o alcance comparte memoria histórica da vila e da contorna
Despois de terse proxectado nun total de dez ocasións por distintos territorios de Ferrolterra, o documental ‘Mugardos, lugar dos silencios’, dirixido por Vera Varela, poderá ser visto por todo o mundo a través da plataforma YouTube, onde estará dispoñible a partir deste venres, ás 19.00 horas.
Esta peza dá voz a Loli Vázquez e Pilar Iglesias, dúas mulleres protagonistas que serven para recuperar a historia da represión franquista que se sufriu na vila e na súa contorna. “Había nomes que non se dicían en voz alta. Hai silencios que duraron décadas”.
Con esta premisa naceu esta produción que se estreou, con enorme éxito tanto pola cantidade e como pola resposta do público, o 2 de maio do pasado 2025 en Mugardos, da man da asociación cultural local Apelón Educación. Dende aquela primeira proxección, o documental tamén puido verse en Cervás, Pontedeume, Ares, Cabanas, Fene, Neda, Caamouco, Narón e O Seixo.
En todos estes casos, os pases ían complementados de coloquios e conversas entre o público, mostras do claro interese ás que se respostou prolongando a rolda de presentacións durante máis dun ano, xa que a xira comezou en maio de 2025 e non rematou até xuño deste ano.
Así pois, a estrea en liña está pensada para dar continuidade ao traballo de divulgación da memoria histórica e democrática que se realizaba nestes encontros, proporcionando unha nova oportunidade a quen non puidera estar presente e ampliando o alcance até o máximo. A ligazón xa está dispoñible na canle ‘Mugardos lugar dos’, onde existe a posibilidade de activar un recordatorio para non esquecerse do visionado.
O documental, de 31 minutos de duración, emprega os testemuños de Loli Vázquez e Pilar Iglesias. Elas mesmas e as súas familias viviron de preto persecucións, encarceramentos arbitrarios e asaltos ás vivendas e torturas, en todos os casos acontecementos que permaneceron na sombra, agochados, durante décadas.
Segundo destaca a directora, “estas mulleres abríronnos as portas da súa memoria e a nós correspóndenos que esa memoria non se perda. Subir o documental a YouTube, en aberto e de balde, é a forma máis sinxela de que cheguen a todas as casas da nosa contorna”.
Creadora
Vera Varela tamén publicou este ano e na mesma plataforma outro documental arredor da historia local, neste caso ‘Mugardos, lugar dos entroidos e carnavais', que foi a primeira peza recollida na canle. Non obstante, a directora non soamente recupera a memoria mugardesa a través da creación audiovisual, xa que, por exemplo, precisamente esta fin de semana conduciu un roteiro seguindo a pegada do pintor Bello Piñeiro.