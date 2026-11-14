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Mugardos

Quejas en Mugardos porque el CEIP Santiago Apóstol de Franza estuvo un mes sin conserje

Pese a que el servicio ya se ha restablecido, la ANPA exige al gobierno local “un protocolo eficaz que garanta a cobertura automática das ausencias do persoal”

Redacción Ferrol
14/11/2026 22:55
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Según la ANPA, la ausencia del conserje tuvo "graves consecuencias" en el colegio 
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La ANPA del CEIP Santiago Apóstol de Franza ha criticado la “inacción” del Concello de Mugardos a la hora de mantener el correcto funcionamiento del centro educativo.

Según las madres y padres del alumnado, el Ayuntamiento “mantivo o centro durante un mes enteiro sen un substituto para cubrir a ausencia no posto de conserxería que comezou o pasado 6 de outubro”.

Debido a esto, los progenitores calificaron de “insostible” la situación y denunciaron que la “falta de previsión municipal sexa parte dun abandono crónico e sistemático cara o colexio”.

Desde su punto de vista, esto tuvo “graves consecuencias” en la escuela y aunque el servicio ya se ha restablecido, exigen al gobierno local que lleve a cabo “un protocolo eficaz que garanta a cobertura automática das ausencias do persoal”, así como el “mantemento digno das instalacións para que o centro non volva quedar desprotexido”.

Por último, en este sentido, la Asociación de Nais e Pais de Alumnos aseguró que las instalaciones del CEIP Santiago Apóstol de Franza cuentan con un historial de deficiencias como las detectadas durante el pasado curso escolar, cuando el patio cubierto se encontraba “completamente a escuras pola falta de iluminación”.

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