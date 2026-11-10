El Casino Mugardés acogerá la presentación del calendario de la Asociación Contra el Cáncer

Imagen de archivo de una actividad en el Casino Mugardés Jorge Meis

La Xunta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Mugardos presentará el domingo 29 de noviembre una nueva edición de su calendario solidario en un acto que contará con actuaciones musicales y la posibilidad de adquirir uno de los ejemplares por parte de aquellas personas que lo deseen.

Explican desde la entidad que la cita, que se celebrará en el Casino Mugardés, dará comienzo a las 19.00 horas y está abierta al público. Quienes se acerquen al evento podrán comprar su almanaque solidario con la AECC por un precio de ocho euros, pero también disfrutar de la música.

Serán tres las agrupaciones que s subirán al escenario, empezando por la Coral de Portomarín y continuando por la Coral Polifónica del Casino Ferrolano. La emblemática Rondalla Mugardesa, anfitriona en la villa, será quien ponga el broche de oro a una velada a la que animan a participar desde la organización: “Agardámosvos para compartir unha tarde de música e solidariedade”, dicen.

Además, la Xunta Local ha querido agradecer la colaboración de las dos instituciones que han dado todas las facilidades para que la presentación del calendario se lleve a cabo: el Concello de Mugardos y el propio Casino Mugardés que albergará la cita.