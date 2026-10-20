Portos de Galicia mejorará la pasarela peatonal de madera del puerto de Mugardos
La memoria de las cuentas del organismo cifra en 300.000 euros la inversión para 2027
La pasarela de madera peatonal que discurre por la zona portuaria de Mugardos requiere una actuación para reforzar su seguridad. Así lo consensuaron Portos de Galicia y el Ayuntamiento mugardés, coincidiendo ambas administraciones en que la fuerte exposición de los materiales a las condiciones meteorológicas y la acción del mar afectan a la infraestructura.
Precisamente, el municipio recibió la visita de la presidenta del organismo dependiente de la Xunta, Natalia Botana, que supervisó la zona en compañía del alcalde, Juan Domingo de Deus.
Ambos responsables profundizaron en las prioridades de la actuación sobre la pasarela, llegando a la conclusión de que se tendrán que emplear “materiais de forte resistencia e durabilidade” en las obras de refuerzo de la infraestructura.
De hecho, la intervención en la misma figura en la planificación presupuestaria de Portos de Galicia para el próximo ejercicio, con una partida plurianual para 2027 y 2028.
Según la memoria de las cuentas del organismo dependiente de la Consellería do Mar, la actuación supondrá una inversión total de un millón de euros, quedando consignados 300.000 para el año que viene.