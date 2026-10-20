Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

Portos de Galicia mejorará la pasarela peatonal de madera del puerto de Mugardos

La memoria de las cuentas del organismo cifra en 300.000 euros la inversión para 2027

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/10/2026 21:04
Representantes del organismo autonómico y de la administración local en Mugardos
Representantes del organismo autonómico y de la administración local en Mugardos
Xunta
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La pasarela de madera peatonal que discurre por la zona portuaria de Mugardos requiere una actuación para reforzar su seguridad. Así lo consensuaron Portos de Galicia y el Ayuntamiento mugardés, coincidiendo ambas administraciones en que la fuerte exposición de los materiales a las condiciones meteorológicas y la acción del mar afectan a la infraestructura. 

Precisamente, el municipio recibió la visita de la presidenta del organismo dependiente de la Xunta, Natalia Botana, que supervisó la zona en compañía del alcalde, Juan Domingo de Deus. 

Ambos responsables profundizaron en las prioridades de la actuación sobre la pasarela, llegando a la conclusión de que se tendrán que emplear “materiais de forte resistencia e durabilidade” en las obras de refuerzo de la infraestructura. 

Un instante del encuentro entre Botana y López

Cariño podría contar, con apoyo de la Xunta, con un museo dedicado a la conserva

Más información

De hecho, la intervención en la misma figura en la planificación presupuestaria de Portos de Galicia para el próximo ejercicio, con una partida plurianual para 2027 y 2028. 

Según la memoria de las cuentas del organismo dependiente de la Consellería do Mar, la actuación supondrá una inversión total de un millón de euros, quedando consignados 300.000 para el año que viene.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620