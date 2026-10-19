Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

O Premio Narf que se xogará no Salón Teatro coloca no podio á mugardesa Sofía Espiñeira

A finalista actuará nunha gala conducida polo xornalista Luís Prego, no que ademais volven os míticos Os Quinindiolas

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:25
Sofía Espiñeira publicou o ano pasado o seu disco 'Xeografías'
Sofía Espiñeira publicou o ano pasado o seu disco 'Xeografías'
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Entre as tres finalistas do Premio Narf, que foi presentado onte no Salón Teatro compostelán, onde precisamente se desenvolverá a fase final, o sábado 24, ás 20.00 horas, con entrada libre, figura a cantautora mugardesa Sofía Espiñeira. No encontro lembrarase especialmente ao artista que pon nome ao concurso, xa que se cumpren 10 anos do seu pasamento, e entre outras actuacións subirá a escena a mítica banda Os Quinindiolas, que regresa para homenaxear ao que foi un dos seus integrantes.

Fran Pérez ‘Narf’ foi “un músico cunha personalidade artística extraordinaria, que soubo construír unha linguaxe propia, mesturando estilos, explorando sonoridades e levando a música galega moito máis alá das nosas fronteiras”, destacou no acto a deputada de Cultura, Natividade González, acompañada de Xelís de Toro, de Os Quinindiolas, e a comisaria do premio, Rocío Castro.

Nesta XVIII edición do certame, dos máis de 30 candidatos resultaron finalistas os dúos Raposa e Abril, así como a tamén actriz, acróbata e bailarina Sofía Espiñeira. Todas ofrecerán actuacións de 15 minutos e a gala será conducida polo xornalista Luís Pardo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620