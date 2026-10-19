O Premio Narf que se xogará no Salón Teatro coloca no podio á mugardesa Sofía Espiñeira
A finalista actuará nunha gala conducida polo xornalista Luís Prego, no que ademais volven os míticos Os Quinindiolas
Entre as tres finalistas do Premio Narf, que foi presentado onte no Salón Teatro compostelán, onde precisamente se desenvolverá a fase final, o sábado 24, ás 20.00 horas, con entrada libre, figura a cantautora mugardesa Sofía Espiñeira. No encontro lembrarase especialmente ao artista que pon nome ao concurso, xa que se cumpren 10 anos do seu pasamento, e entre outras actuacións subirá a escena a mítica banda Os Quinindiolas, que regresa para homenaxear ao que foi un dos seus integrantes.
Fran Pérez ‘Narf’ foi “un músico cunha personalidade artística extraordinaria, que soubo construír unha linguaxe propia, mesturando estilos, explorando sonoridades e levando a música galega moito máis alá das nosas fronteiras”, destacou no acto a deputada de Cultura, Natividade González, acompañada de Xelís de Toro, de Os Quinindiolas, e a comisaria do premio, Rocío Castro.
Nesta XVIII edición do certame, dos máis de 30 candidatos resultaron finalistas os dúos Raposa e Abril, así como a tamén actriz, acróbata e bailarina Sofía Espiñeira. Todas ofrecerán actuacións de 15 minutos e a gala será conducida polo xornalista Luís Pardo.