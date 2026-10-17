Éxito número ocho: la jornada sobre la Mugardos Romana se vuelve a superar en el Centro de Caldoval

Intervención de María José Peitieiros en la VIII jornada sobre la Mugardos Romana en el Centro de Interpretación de Caldoval Jorge Meis

La VIII edición de la jornada sobre la Mugardos Romana se celebró este mismo sábado 17 en el Centro de Interpretación del Caldoval, compartiendo espacio con el yacimiento romano encontrado en la parroquia de Mehá. En el encuentro participaron profesionales de la arqueología y de la asociación Caetra Lucensium, de Lugo, encargada también de impartir un taller didáctico.

Vanesa Trevín Pita, arqueóloga, fue la encargada de la primera intervención, ‘Arqueoloxía, patrimonio e territorio: ensaios e reflexións desde o Ortegal’, en la que no se limitó al ámbito local y dio cuenta de varios ejemplos de hallazgos como que en Cariño “existe unha vila romana na zona de San Xiao do Trebo na que se realizaron sondaxes en varias ocasións, con motivo das obras da capela, e donde apareceron varias dependencias de entidade da vila romana”.

‘De Apicio á mesa: a nosa experiencia culinaria’ le dio el relevo, de la mano de María José Peitieiros, socia de Caetra Lucensium, que ofreció un repaso de la alimentación de los plebeyos hasta los patricios, concretando ingredientes fundamentales para la civilización de la antigua Roma como puede ser el garo o garum, una salsa elaborada con vísceras de pescado.

Para terminar las charlas, antes de abrir el turno final, el arqueólogo Roberto Bartolomé Abraira habló de las últimas intervenciones en la villa romana de Noville, siendo el responsable de la campaña de 2025 y destacando que “nos 80 xa se fixera unha” proyección geofísica de las que hoy están en boga.