La Mugardos Romana revivirá este sábado en el museo de Caldoval

Una de las singularidades de esta cita es el hecho de compartir espacio con los yacimientos hallados en la zona Daniel Alexandre

El Centro de Interpretación de Caldoval acogerá este mismo sábado 17, a partir de las 10.00 horas, la octava edición de su Jornada sobre la Mugardos Romana, una de las propuestas a las que dan continuidad desde el museo debido a su gran éxito entre el público. Las personas interesadas en aprender sobre el pasado de la villa, de la mano de las tres figuras expertas protagonistas este año, que se centrarán en la arqueología de la zona y en la gastronomía de la antigua Roma, deberán inscribirse antes en la actividad, que cuenta con plazas limitadas.

Esta jornada de entrada gratuita, que se celebra en un espacio cultural con los yacimientos encontrados en el municipio como escenario, se abrirá con una intervención de la teniente de alcalde, Ana Varela, para empezar con la primera conferencia a las 10.15 horas. La arqueóloga profesional Vanesa Trevín Pita será la encargada de abordar esta exposición inicial, que se titula ‘Arqueoloxía, patrimonio e territorio: ensaios e reflexións desde o Ortegal’.

A continuación, a las 11.00, María José Peiteiros, de la asociación Caetra Lucensium, que tiene su sede en Lugo, le dará el relevo con la disertación ‘De Apicio á mesa: a nosa experiencia culinaria’.

Después de un descanso de 15 minutos, a las 12.30 horas está previsto que empiece la ponencia final, ‘Últimas intervencións en Noville’, a cargo de otro profesional de la arqueología, Roberto Bartolomé Abraira, responsable de los recientes trabajos realizados en la villa romana mugardesa el año pasado.

Además, la mañana concluirá con una mesa redonda, de 13.15 a 13.45, en la que las personas asistentes podrán preguntar sus dudas y profundizar en las temáticas tratadas.

Como novedad, la octava edición de esta jornada incluirá un taller didáctico, que será impartido por la asociación Caetra Lucensium, a las 17.00 horas, sobre acuñación de moneda romana. En esta actividad podrán participar tanto personas adultas como familias con niños y niñas a partir de 6 años, en dos modalidades diferenciadas.

Reservas

Las personas que no deseen perderse esta oportunidad pueden asegurarse una plaza enviando un correo electrónico a info@museocaldoval.gal o poniéndose en contacto en el teléfono 687 072 116.