Recogen firmas por la escuela de música de Mugardos, que iniciado el curso sigue cerrada

Una actuación de alumnado de la escuela municipal de música de Mugardos, que abarca desde niños hasta adultos Cedida

La escuela municipal de música de Mugardos permanece cerrada hasta nuevo aviso, este es el motivo por el que ya se habrían recogido “centos de sinaturas” de familias, alumnado y otros vecinos, por distintos puntos de encuentro en la zona. Este colectivo exige “a continuidade inmediata da actividade docente da escola”, la búsqueda de “solucións financeiras e de xestión viables que garantan o seu futuro a longo prazo” y el “compromiso firme coa educación pública e a cultura accesible para a veciñanza de Mugardos”.

El alcalde, Juan Domingo de Deus, apunta al respecto que “la empresa que nos presta el servicio ha tenido varias denuncias por parte de uno de los trabajadores” y que esta “se está cerrando en banda” a prestar el servicio. Ante este “conflicto laboral”, desde el Concello evalúan “qué situación puente podemos abordar, pero tiene que estar dentro de la legalidad, y eso es lo que estamos viendo con los técnicos municipales”.

Desde el colectivo acusan al gobierno municipal de “xogar coa xente” que acudía con la intención de formalizar la inscripción, sosteniendo en todo momento que la escuela empezaría a funcionar con normalidad, cuando no lo hizo, y “sin avisar”. Así, trasladan que el “previsible peche” del centro “deixará a seis traballadores sen emprego” y alumnado sin clase.

Conflicto

“Non é obrigatorio ter unha empresa intermediaria”, recuerda el colectivo, denunciando que “case duplicaron o prezo e entón quedou reducida a aproximadamente 50 persoas” la plantilla de alumnado, que en el curso anterior rondaría los 100.

Por su parte, el alcalde destaca que el centro “ha tenido un récord de alumnos en su momento” y que desean iniciar las clases “lo antes posible”, concretando que “una licitación que está en marcha puede durar tres meses hasta que se pueda adjudicar a la empresa, y esperamos que mientras eso sucede podamos adoptar alguna medida”.