Teatro de proximidad en Mugardos: el grupo A Tenencia representa ‘A culpa de Laura’

centro civico de Canido A Tenencia Teatro con A culpa de Laura Jorge Meis

‘A culpa de Laura’ es la obra con la que A Tenencia Teatro, la compañía aficionada de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, celebró el año pasado su décimo aniversario, y en este 2026 se cumpliría otro tanto desde su primera representación. La pieza, dirigida por Eugenia Sanmartín, se representará este sábado 26 en el Casino Mugardés, a las 20.00 horas, de la mano de la asociación Apelón Educación.

Beni Suárez, uno de los integrantes de la compañía, es también el autor de este texto, que sigue la historia de Laura, una mujer a la que le parecía ideal su relación con Pedro.

El tiempo fue pasando por su matrimonio y, simultáneamente, la protagonista toma conciencia de que realmente hay algo que no funciona, de que no es feliz y de que añora a un marido que solo recuerda haber tenido durante el primer año tras la boda. Con este contexto, la obra sitúa al espectador en el momento de la sobremesa de una cena, en la que Laura empieza a hacer reclamaciones y a tomar decisiones por sí misma, con el objetivo de cambiar la vida que no le satisface.

Así, y referenciando al mismo tiempo el título de la propia producción teatral, se propone al público la cuestión de quién tiene la culpa de esta situación de infelicidad.