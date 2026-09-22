Mugardos homenajea a Flora, vecina centenaria de la localidad

La teniente de alcalde, Ana Varela, junto a la vecina centenaria Concello

El Ayuntamiento de Mugardos trasladó su “calurosa” felicitación a Flora, una vecina de la localidad que ha logrado cumplir un siglo de vida, “un fito extraordinario que enche de orgullo a todo o municipio”.

La teniente de alcalde, Ana Varela, acompañó a la mujer y su familia en la celebración. "A súa traxectoria é un exemplo e un orgullo para todos os mugardeses e mugardesas", declaró la responsable del Concello.