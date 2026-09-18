El GES de Mugardos atendió 139 avisos, “con dos profesionales por turno”, de junio a septiembre

Imagen de archivo de un efectivo del GES de Mugardos sofocando las llamas de la motocicleta Cedida

Los profesionales del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos hicieron público su balance de los meses de verano, con un total de 139 intervenciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, “cuando la población pasa de 35.000 habitantes a 73.000”, recuerdan.

Los bomberos mugardeses inciden además en que todas estas actuaciones se llevaron a cabo “con dos profesionales por turno y cada día con medios más escasos y deteriorados”, lamentan.

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En concreto, el colectivo enfrentó un total 31 incendios, de los cuales 14 fueron forestales, diez tuvieron lugar en el entorno urbano, tres de carácter industrial y los cuatro restantes se produjeron en vehículos. El personal del GES de Mugardos cubrió también 33 incidencias en carreteras, tomó parte en 16 rescates de personas y participó en 17 intervenciones relacionadas con animales.

En cuanto al ámbito de actuación, la mayor parte de sus salidas (el 35%) fueron en el propio municipio, seguidas de otras en Fene (22,9%), Valdoviño (16,6%), Ares y Cabanas (10,2%), Neda (3,8%) y otras localidades (1,3%)