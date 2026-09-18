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Mugardos

El GES de Mugardos atendió 139 avisos, “con dos profesionales por turno”, de junio a septiembre

Los bomberos denuncian que trabajan cada día con "con medios más escasos y deteriorados"

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
18/09/2026 04:25
Un efectivo del GES de Mugardos sofocando las llamas de la motocicleta
Imagen de archivo de un efectivo del GES de Mugardos sofocando las llamas de la motocicleta
Cedida
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Los profesionales del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos hicieron público su balance de los meses de verano, con un total de 139 intervenciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, “cuando la población pasa de 35.000 habitantes a 73.000”, recuerdan. 

Los bomberos mugardeses inciden además en que todas estas actuaciones se llevaron a cabo “con dos profesionales por turno y cada día con medios más escasos y deteriorados”, lamentan. 

Castillo de La Palma en imagen de archivo

Rescate de madrugada al caerse una persona en el foso del castillo de La Palma, en Mugardos

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En concreto, el colectivo enfrentó un total 31 incendios, de los cuales 14 fueron forestales, diez tuvieron lugar en el entorno urbano, tres de carácter industrial y los cuatro restantes se produjeron en vehículos. El personal del GES de Mugardos cubrió también 33 incidencias en carreteras, tomó parte en 16 rescates de personas y participó en 17 intervenciones relacionadas con animales

En cuanto al ámbito de actuación, la mayor parte de sus salidas (el 35%) fueron en el propio municipio, seguidas de otras en Fene (22,9%), Valdoviño (16,6%), Ares y Cabanas (10,2%), Neda (3,8%) y otras localidades (1,3%)

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