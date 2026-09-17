Noite de Estrelas con Borja Tosar para pechar e abrir un novo ciclo no museo de Caldoval, en Mugardos
O sábado despídese o verán no centro, que vén de celebrar nove anos custodiando a súa “xoia” romana e ano 2026 chega con máis actividades
A nova tempada que se aproxima para o Centro de Interpretación de Caldoval traerá grandes novidades como un club de lectura e outros encontros que se repiten necesariamente debido ao seu éxito, como a que será a VIII Xornada sobre a Mugardos Romana. Isto mesmo ocorre coa IX Noite de Estrelas que despedirá este sábado as actividades do verán no museo, pola que “o persoal está especialmente ilusionado porque é verdade que se converteu nunha cita destacada da programación de cada ano, e sempre xera unha grande expectación e interese na comarca, pero esta edición será especial, porque contaremos con Borja Tosar por primeira vez, e el é realmente un grande astrofísico e divulgador galego: para nós é un pracer”, expresa o guía Daniel Fontán.
Con este profesional, ou coa súa compañeira Vicky Fornos, toparase calquera que se adentre ou participe nun dos obradoiros e visitas guiadas, con previa reserva, que se desenvolven nestas instalacións, sempre de xeito totalmente gratuíto. Aprovéitanse todos os espazos, para iniciativas como a xincana que estreou o programa de setembro ou o taller arredor dos signos zodiacais que a semana pasada celebrou o noveno aniversario. Así mesmo, na palestra exterior desenvólvense os xogos romanos, xa que en Caldoval “a actividade física tamén está vencellada ao tema cultural”, unha oferta transversal aínda máis axeitada ao ter en conta “a auténtica xoia do centro, porque continúa a fascinar e sorprender ás persoas visitantes, que poden percorrerlo libremente”, destaca o guía sobre o xacemento, excelentemente conservado.
Trátase do único balneum con palestra achado no noroeste peninsular, que concretamente foi atopado en Punta Promontoiro nos primeiros anos dos 2000, durante as excavacións realizadas nos terreos de Reganosa. Por este motivo, “o coidado do corpo, o benestar, o lecer, as actividades deportivas...” casan tan ben con este museo, que custodia baixo teito a parte dos baños propiamente dita, así como unha exposición con “pezas moi interesantes”, valora Daniel Fontán, como “por exemplo, fragmentos de cerámica con graffiti ou útiles relacionados co traballo dos redeiros e redeiras da época romana”.
O Centro de Interpretación de Caldoval constitúe “unha oportunidade para a contorna de coñecer o legado romano que temos”, tanto a nivel local como das achegas que contribuíron á cultura universal. Así, nas programacións encaixan propostas tan diversas e atractivas como a que pechará o mes de setembro, unha observación astronómica na que Borja Tosar irá conectando as constelacións coa mitoloxía desta civilización, ademais de aproveitar este encontro, outro que precisa da parte exterior, para falar tamén de astrofísica. “Continúan a chamarnos e a pedir que os engadamos e as engadamos na lista de agarda por se hai alguna baixa”, sinala Fontán, que deu conta de que estas mostras de interese por participar chéganlles xa dende xuño, a pesar de que as inscricións nas distintas actividades sempre se abren unha semana antes.
Club de lectura
“Por primeira vez imos crear un club de lectura, que versará, por suposto, sobre a Roma antiga”, celebra Daniel Fontán, que explica como esta idea partiu do mesmo equipo do centro que, como grande amante dos libros, pensou que sería interesante elaborar unha listaxe de títulos, até que a ocorrencia rematou por concretarse nesta proposta. A novidade darase a coñecer esta semana, tanto nas redes sociais (Instagram e Facebook) como na web museocaldoval.gal, unha páxina cunha sección de novas na que “ás veces entéraste un pouquiño antes das cousas”.
Segundo pode adiantar o guía, “probablemente non nos reuniremos sempre no Centro de Interpretación de Caldoval, senón que iremos cambiando de localización”, para ir tratando “obras clásicas, pero tamén novelas históricas ambientadas na antiga Roma, bandas deseñadas de temática romana, algún ensaio...”, relata, resaltando que xa contan cunha relación máis que suficiente para convocar múltiples sesións. Será con previa inscrición e, para non variar, totalmente de balde.
Actualidade e futuro
Segundo Daniel Fontán, “o centro recibe públicos moi diversos, tanto polos seus intereses como pola súa idade e procedencia”, entre os que despuntan por permanecer fieis ao museo dende o comezo os grupos escolares, que xa teñen dispoñible o cartafol didáctico que rexerá no curso 2026/27 na páxina web, un documento no que se recollen as distintas actividades e combinacións que poden aproveitar estes colectivos, dende os niveis de Educación Infantil até os da ESO e Bacharelato. Xunto a “familias e parellas que se achegan a coñecer o patrimonio da contorna”, estes son uns dos perfís maioritarios e, “de xuño a setembro, parece ser que continúa a ser relevante a presenza de visitantes doutras comunidades autónomas”.
Non obstante, ao comparar esta tempada de verán coa anterior, o guía fixo fincapé na presenza, durante os meses de xullo e agosto, de persoas procedentes doutros países tan distantes como Francia, Países Baixos, Sáhara Occidental, Australia, Canadá ou EEUU, entre outros. “Este público estranxeiro sempre vén nesas datas, pero en parte este ano, coa eclipse, que foi o acontecemento especialmente singular, durante esas semanas se achegaron visitantes que decidiron aproveitar as súas vacacións para realizar unha actividade nun espazo patrimonial como é Caldoval”. En relación con estas incursións, cómpre sinalar que as visitas guiadas desen-vólvense de maneira oficial en tres linguas: en galego, castelán e inglés.
Así mesmo, aínda que é “máis minoritario”, as instalacións tamén reciben visitas de “profesionais da arqueoloxía, da investigación, de persoas vinculadas ao ámbito académico que queren vir afondar no seu coñecemento ou no seu labor, pór en valor o que temos por aquí”.
Cando veñen de cumprirse os nove anos de traxectoria, Daniel Fontán mira cara o futuro e, falando en representación do Centro de Caldoval, sinala que “un dos nosos principais retos de futuro sería a captación do público mozo, especialmente no tramo de idade comprendido entre os 16 e os 29 anos”. En calquera caso, conseguir que este colectivo se integre entre os visitantes maioritarios “é un desafío que compartimos moitos museos e espazos culturais, e iso require buscar novas formas de achegarnos ás novas xeracións, conectando tamén cos seus intereses e favorecendo a súa participación”, manifesta o guía.
Do mesmo xeito que este obxectivo é compartido con máis entidades semellantes, Fontán segue pensando en plural e apunta “outra das liñas de traballo de futuro”, que xa non atinxe directamente a Caldoval, xa que se trata da consolidación da Rede de Centros Museísticos de Ferrolterra, un proxecto no que se agrupan entidades tan diversas coma esta de Mugardos, o Címix de Narón, o Museo Etnográfico da Capela, o Pérez Porto de Esmelle ou Exponav en Ferrol. Neste sentido, despois de numerosas reunións nas que se foron “compartindo inquedanzas” e de publicar un tríptico coas 13 integrantes, queda pendente “colaborar, crear vencellos entre nós” e traballar “tendo en conta os outros centros, as nosas necesidades xerais ou a financiación que poidamos precisar” cada un, “porque non é o mesmo a que poida precisar un centro de interpretación ou un espazo musealizado que aínda non teña categoría de museo”, exemplifica.