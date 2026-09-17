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Mugardos

La Xunta ayudó en 2025 a medio centenar de jóvenes a comprar una vivienda en Ferrolterra

Las subvenciones, para menores de 36 años, dejaron una aportación cercana a los 430.000 euros

Redacción Ferrol
17/09/2026 18:13
Aneiros y González, en la entrada de la vivienda adquirida en Mugardos
Aneiros y González, en la entrada de la vivienda adquirida en Mugardos
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El próximo 16 de noviembre culmina el plazo para que los menores de 36 años opten a las ayudas de la Consellería de Planificación de Infraestruturas para comprar vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes

Así lo recordó este jueves la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, durante una visita a Verónica González, una vecina de Mugardos que recibió, en la pasada convocatoria, una aportación de 10.800 euros

En total, el ejecutivo autonómico desembolsó cerca de 430.000 euros en Ferrolterra el pasado ejercicio –en un total de 50 subvenciones–. 

Un momento de la visita a la vivienda de Canido adquirida gracias a una de las ayudas de 2025

Abierta la solicitud de ayudas para la compra de la primera vivienda

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Cabe señalar que estas ayudas son compatibles con los avales del ejecutivo autonómico para la adquisición de vivienda que oferta la Xunta, cuya convocatoria se cerrará, en este caso, el 30 de octubre. Aneiros recordó que ambas se suman a los apoyos para la compra de hogares en centros históricos o de vivienda protegida –cuyo crédito asciende a dos millones de euros, con el plazo disponible hasta el 15 de octubre para optar a ellas–.

 “Son medidas orientadas a seguir atendendo a demanda da cidadanía e impulsando en Galicia o acceso á vivenda, que é un dos temas que máis preocupa aos galegos e galegas”, declaró la delegada territorial.

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