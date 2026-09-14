‘Sente o mar’ muestra la labor del marisqueo a pie en Mugardos

Actividad de limpieza de residuos en el muelle Mugardos Archivo

Acercarse a la labor del marisqueo a pie y descubrir el ecosistema intermareal de la ría es el objetivo de la iniciativa que este martes 15 se lleva a cabo en el muelle de Mugardos, bajo el lema ‘Sente o mar’.

Se trata de una actividad que forma parte del proyecto de cooperación Mar e Rías Pesca & Turismo, en el que participa el GALP Golfo Ártabro Norte junto a los demás GALP de Galicia.

La propuesta, que se desarrollará este martes 15 a las 12.00 horas con punto de encuentro en el arenal del muelle de Mugardos, ha sido creada por Silvia Coba e invita a descubrir el marisqueo a pie a través de un recorrido por la zona.

La experiencia está pensada para acercarse al mar desde el propio territorio y conocer un oficio tradicional directamente ligado a la vida de las comunidades costeras.

A lo largo de la ruta, Silvia Coba dará a conocer cómo se lleva a cabo el marisqueo a pie, desde las herramientas y técnicas tradicionales hasta las particularidades del trabajo en la zona intermareal.

El recorrido permitirá también identificar diferentes especies de moluscos y crustáceos de la ría y comprender mejor el ecosistema en el que se desarrolla esta actividad. Uno de los elementos fundamentales de la experiencia será precisamente el conocimiento de las mareas y de su relación con la actividad marisquera.

Las explicaciones permitirán entender por qué el nivel del mar sube y baja, qué papel juegan los ciclos de la luna y cómo estas condiciones determinan el trabajo de las personas mariscadoras.

‘Sente o mar' pone también el foco en la sostenibilidad del marisqueo y en la conservación de los recursos marinos. Durante la actividad se abordarán cuestiones como las vedas, las tallas mínimas y las prácticas necesarias para preservar las especies y el ecosistema intermareal, mostrando que el aprovechamiento de los recursos del mar está directamente ligado a su cuidado.

La propuesta pretende así ir más allá de una simple aproximación al oficio: se trata de conocer el territorio a través de las personas que lo viven y de los conocimientos que se transmitieron en torno al mar, entendiendo la importancia económica, ambiental y cultural del marisqueo para las comunidades costeras.

La experiencia forma parte de las iniciativas que surgieron al amparo de Mar e Rías: Pesca & Turismo, a partir del trabajo desarrollado en las acciones formativas del proyecto. A través de estas propuestas, los conocimientos adquiridos durante la formación se transforman en nuevas experiencias vinculadas al turismo marinero y al pescaturismo, adaptadas a las características y a los recursos de cada territorio.

En el caso del GALP Golfo Ártabro Norte, ‘Sente o mar’ contribuye a poner en valor el patrimonio marítimo-pesquero, los oficios tradicionales y el conocimiento del medio marino, además de abrir posibilidades vinculadas al turismo y a la actividad pesquera.