Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

‘Sente o mar’ muestra la labor del marisqueo a pie en Mugardos

La cita es hoy, a las 12.00 horas, en el arenal del muelle y acercará al público al ecosistema intermareal de la ría

Redacción Ferrol
14/09/2026 21:16
Limpieza de residuos en el muelle Mugardos
Actividad de limpieza de residuos en el muelle Mugardos
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Acercarse a la labor del marisqueo a pie y descubrir el ecosistema intermareal de la ría es el objetivo de la iniciativa que este martes 15 se lleva a cabo en el muelle de Mugardos, bajo el lema ‘Sente o mar’.

Se trata de una actividad que forma parte del proyecto de cooperación Mar e Rías Pesca & Turismo, en el que participa el GALP Golfo Ártabro Norte junto a los demás GALP de Galicia.

La propuesta, que se desarrollará este martes 15 a las 12.00 horas con punto de encuentro en el arenal del muelle de Mugardos, ha sido creada por Silvia Coba e invita a descubrir el marisqueo a pie a través de un recorrido por la zona.

La experiencia está pensada para acercarse al mar desde el propio territorio y conocer un oficio tradicional directamente ligado a la vida de las comunidades costeras.

A lo largo de la ruta, Silvia Coba dará a conocer cómo se lleva a cabo el marisqueo a pie, desde las herramientas y técnicas tradicionales hasta las particularidades del trabajo en la zona intermareal.

El recorrido permitirá también identificar diferentes especies de moluscos y crustáceos de la ría y comprender mejor el ecosistema en el que se desarrolla esta actividad. Uno de los elementos fundamentales de la experiencia será precisamente el conocimiento de las mareas y de su relación con la actividad marisquera.

Las explicaciones permitirán entender por qué el nivel del mar sube y baja, qué papel juegan los ciclos de la luna y cómo estas condiciones determinan el trabajo de las personas mariscadoras.

‘Sente o mar' pone también el foco en la sostenibilidad del marisqueo y en la conservación de los recursos marinos. Durante la actividad se abordarán cuestiones como las vedas, las tallas mínimas y las prácticas necesarias para preservar las especies y el ecosistema intermareal, mostrando que el aprovechamiento de los recursos del mar está directamente ligado a su cuidado.

La propuesta pretende así ir más allá de una simple aproximación al oficio: se trata de conocer el territorio a través de las personas que lo viven y de los conocimientos que se transmitieron en torno al mar, entendiendo la importancia económica, ambiental y cultural del marisqueo para las comunidades costeras.

La experiencia forma parte de las iniciativas que surgieron al amparo de Mar e Rías: Pesca & Turismo, a partir del trabajo desarrollado en las acciones formativas del proyecto. A través de estas propuestas, los conocimientos adquiridos durante la formación se transforman en nuevas experiencias vinculadas al turismo marinero y al pescaturismo, adaptadas a las características y a los recursos de cada territorio.

En el caso del GALP Golfo Ártabro Norte, ‘Sente o mar’ contribuye a poner en valor el patrimonio marítimo-pesquero, los oficios tradicionales y el conocimiento del medio marino, además de abrir posibilidades vinculadas al turismo y a la actividad pesquera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620