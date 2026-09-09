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Mugardos

El BNG exige al Gobierno que revierta a Mugardos los terrenos portuarios sin actividad marítima

Acusa a Xunta y Estado de trasladarse la responsabilidad

Redacción Ferrol
09/09/2026 17:11
El diputado nacionalista Néstor Rego
El diputado nacionalista Néstor Rego
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través de su diputado Néstor Rego, demandó al Ejecutivo central la reversión de los terrenos portuarios en desuso a varios concellos, entre ellos, el de Mugardos.

El parlamentario denuncia que los ayuntamientos llevan años reclamando poder recuperar estos espacios para destinarlos a usos culturales, sociales o deportivos, “mentres as administracións competentes, Goberno e Xunta, continúan a trasladarse mutuamente a responsabilidade”, censura la formación.

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Rego critica que esta “reivindicación histórica” siga bloqueada y sostiene que, mientras el gobierno gallego asegura haber solicitado la reversión de los terrenos en desuso en 17 municipios, “o Estado remite a responsabilidade a Portos de Galicia”.

Por todo ello, el BNG exige que se clarifique de manera definitiva el reparto competencial y el proceso que se debe seguir para materializar la desafectación de estos espacios y la posterior devolución a los Ayuntamientos.

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