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Mugardos

Mugardos busca decir adiós a los baches del Camiño da Estación

El ejecutivo local ha licitado las tareas de pavimentación y mejora del vial, que financiará con cargo a fondos provinciales

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
08/09/2026 04:25
Estado actual del vial, con numerosos desperfectos
Estado actual del vial, con numerosos desperfectos
Concello
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Mugardos pavimentará y mejorará el Camiño da Estación, situado en el núcleo de O Chao do Monte, en la parroquia de Piñeiro. Lo hará por medio de una inversión que asciende a 70.322,50 euros (IVA incluido), procedente de los fondos POS+ adicional de 2024 de la Diputación de A Coruña.

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas –las empresas interesadas en acometer la actuación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 22–, las obras cuentan con un plazo de ejecución de cinco semanas y afectarán a un tramos de 770 metros de longitud. El proyecto técnico contempla un plazo de ejecución de cinco semanas para actuar sobre un tramo de 770 metros de longitud del camino, que conecta con la DP-3502 hacia Fene y con la AC-122, ya en Mugardos.

La obra responde al avanzado deterioro que presenta este vial municipal, con “numerosas deficiencias na súa capa de rodaxe debido, fundamentalmente, ao esgotamento estrutural do firme, así como ao deficiente drenaxe do mesmo e ao efecto da climatoloxía adversa propia destas latitudes”, recoge el pliego.

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Por ello, el documento subraya la urgencia de sustituirlo por una capa de aglomerado que “soporte de forma adecuada as inclemencias propias dos invernos galegos, co fin de facilitarlle aos veciños do lugar un acceso adecuado para vehículos a motor”. Para conseguirlo, además de las tareas previas de desbroce, se extenderá una capa de rodaje de seis centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente.

Esta solución se complementará con la renovación de la red de drenaje superficial, la construcción de tres sumideros con rejilla de fundición, el recrecido de 15 pozos de registro y el recalce de las tapas de las arquetas para adecuarlas a la nueva rasante del firme. Las tareas implicarán, asimismo, la reposición de las marcas viales.

Según se recoge en la licitación, el plazo de garantía de los trabajos será de un año, a cargo de la empresa adjudicataria. “A súa vida útil será superior a os dez anos”, exige el Concello.

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