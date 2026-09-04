La Yincana Romana inaugura la agenda de septiembre en el Centro de Interpretación de Caldoval

Una actividad en el Centro de Interpretación de Caldoval Daniel Alexandre

La primera actividad del programa gratuito del mes de septiembre en el Centro de Interpretación de Caldoval, en Mugardos, tendrá lugar este sábado, a las 11.30 horas. Se trata de una Yincana Romana, un juego de pistas que conducirá a las personas participantes por todos los rincones del museo, divirtiéndose al mismo tiempo que aprenden.

Este encuentro está dirigido a todos los públicos, a partir de seis años, y las reservas se podrán formalizar, como máximo hasta este mismo viernes 4, a través del correo info@museocaldoval.gal o del teléfono 687 072 116, en horario de apertura.