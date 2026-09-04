Ocio y cultura
La Yincana Romana inaugura la agenda de septiembre en el Centro de Interpretación de Caldoval
Este mismo viernes 4 termina el plazo para apuntarse a la actividad gratuita, dirigida a todos los públicos a partir de seis años
La primera actividad del programa gratuito del mes de septiembre en el Centro de Interpretación de Caldoval, en Mugardos, tendrá lugar este sábado, a las 11.30 horas. Se trata de una Yincana Romana, un juego de pistas que conducirá a las personas participantes por todos los rincones del museo, divirtiéndose al mismo tiempo que aprenden.
Este encuentro está dirigido a todos los públicos, a partir de seis años, y las reservas se podrán formalizar, como máximo hasta este mismo viernes 4, a través del correo info@museocaldoval.gal o del teléfono 687 072 116, en horario de apertura.