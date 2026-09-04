Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ocio y cultura

La Yincana Romana inaugura la agenda de septiembre en el Centro de Interpretación de Caldoval

Este mismo viernes 4 termina el plazo para apuntarse a la actividad gratuita, dirigida a todos los públicos a partir de seis años

Redacción Ferrol
04/09/2026 11:49
Una actividad en el Centro de Interpretación de Caldoval
Una actividad en el Centro de Interpretación de Caldoval
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La primera actividad del programa gratuito del mes de septiembre en el Centro de Interpretación de Caldoval, en Mugardos, tendrá lugar este sábado, a las 11.30 horas. Se trata de una Yincana Romana, un juego de pistas que conducirá a las personas participantes por todos los rincones del museo, divirtiéndose al mismo tiempo que aprenden. 

Este encuentro está dirigido a todos los públicos, a partir de seis años, y las reservas se podrán formalizar, como máximo hasta este mismo viernes 4, a través del correo info@museocaldoval.gal o del teléfono 687 072 116, en horario de apertura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620