Verano en Caldoval
Graffiti romano, último taller del mes de agosto en el Centro de Interpretación de Caldoval
Todavía es posible apuntarse en esta actividad dirigida a todos los públicos, que se desarrollará este sábado 29
Este sábado 29 se celebrará en el Centro de Interpretación de Caldoval la última actividad gratuita del mes y hoy es el último día para apuntarse, enviando un correo a info@museocaldoval.gal o llamando al 687 072 116, en horario de apertura del museo. Se trata del taller de graffiti romano ‘Deja tu huella en la pared’, dirigido a todos los públicos a partir de 6 años.
Después de descubrir cómo era el “arte urbano” en la antigua Roma y ponerlo en práctica con técnicas tradicionales, la programación de septiembre continuará con la ‘Yincana romana’, ‘El Zodíaco’ y para terminar, el retorno de la popular ‘Noche de Estrellas’.