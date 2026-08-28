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Verano en Caldoval

Graffiti romano, último taller del mes de agosto en el Centro de Interpretación de Caldoval

Todavía es posible apuntarse en esta actividad dirigida a todos los públicos, que se desarrollará este sábado 29

Redacción Ferrol
28/08/2026 16:32
Una de las actividades alrededor del pasado romano de Mugardos en el Centro de Interpretación de Caldoval
Una de las actividades alrededor del pasado romano de Mugardos en el Centro de Interpretación de Caldoval
Jorge Meis
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Este sábado 29 se celebrará en el Centro de Interpretación de Caldoval la última actividad gratuita del mes y hoy es el último día para apuntarse, enviando un correo a info@museocaldoval.gal o llamando al 687 072 116, en horario de apertura del museo. Se trata del taller de graffiti romano ‘Deja tu huella en la pared’, dirigido a todos los públicos a partir de 6 años

Después de descubrir cómo era el “arte urbano” en la antigua Roma y ponerlo en práctica con técnicas tradicionales, la programación de septiembre continuará con la ‘Yincana romana’, ‘El Zodíaco’ y para terminar, el retorno de la popular ‘Noche de Estrellas’.

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