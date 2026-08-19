Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Marítima

Impulso de la Xunta de Galicia a la actividad marisquera que se desarrolla en Mugardos

Miembros de la rula local se entrevistaron con responsables de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Redacción Ferrol
19/08/2026 17:05
Mugardos Cofradía
Un momento del encuentro con miembros de la cofradía y la directora xeral Ángeles V. Suárez
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, mantuvo ayer una reunión con representantes de la Cofradía de Pescadores de Mugardos para abordar la situación actual de la actividad pesquera y marisquera local y poder analizar las posibles necesidades.

Señalan desde el departamento autonómico que el trabajo conjunto de la Xunta y la rula se tradujo, entre otros aspectos, “na mobilización de máis de 138.000 euros en axudas entre os anos 2025 e 2026” a través de distintas líneas de colaboración para la pesca costera artesanal, la restauración de recursos marinos y la mejora de los medios empleados por los profesionales.

Así, indican que en el referido período el pósito contó con 72.120 euros en 2025 y 36.327 en este año. Un apoyo que permite a la entidad mugardesa desarrollar “actuacións fundamentais” para la organización y gestión de la actividad, contribuyendo también a la conservación de los recursos. Todo ello se suma a otras partidas (10.790 euros en 2025 y más de 82.000 desde 2023) para restaurar la biodiversidad de ecosistemas marinos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620