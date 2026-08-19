Impulso de la Xunta de Galicia a la actividad marisquera que se desarrolla en Mugardos

Un momento del encuentro con miembros de la cofradía y la directora xeral Ángeles V. Suárez Cedida

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, mantuvo ayer una reunión con representantes de la Cofradía de Pescadores de Mugardos para abordar la situación actual de la actividad pesquera y marisquera local y poder analizar las posibles necesidades.

Señalan desde el departamento autonómico que el trabajo conjunto de la Xunta y la rula se tradujo, entre otros aspectos, “na mobilización de máis de 138.000 euros en axudas entre os anos 2025 e 2026” a través de distintas líneas de colaboración para la pesca costera artesanal, la restauración de recursos marinos y la mejora de los medios empleados por los profesionales.

Así, indican que en el referido período el pósito contó con 72.120 euros en 2025 y 36.327 en este año. Un apoyo que permite a la entidad mugardesa desarrollar “actuacións fundamentais” para la organización y gestión de la actividad, contribuyendo también a la conservación de los recursos. Todo ello se suma a otras partidas (10.790 euros en 2025 y más de 82.000 desde 2023) para restaurar la biodiversidad de ecosistemas marinos.