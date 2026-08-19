El ejecutivo mugardés renovará las aceras de Os Corzás con una inversión de 180.000 euros

La calle objeto de la actuación Cedida

El Concello de Mugardos adjudicó las obras de renovación de los pavimentos de las aceras en la calle de Os Corzás a la empresa Electricidad Permuy SL. El importe de la adjudicación se eleva a los 180.259 euros.

Esta actuación se incluye en el POS+ Adicional de la Diputación coruñesa de la anualidad de 2025.

La intervención, como apuntan desde el Ayuntamiento, “desenvolverase no tramo comprendido entre o cruzamento de Catro Camiños e a avenida de Galicia”. Se trata de una vía de acceso a equipamientos del municipio destacados como es el CEIP Unión Mugardesa y la propia Casa do Concello.

Las obras van a permitir renovar las actuales aceras, muy deterioradas por el paso del tiempo, de su uso continuado y las condiciones meteorológicas, presentando baches y hendiduras que dificultan el tránsito peatonal. Por todo ello, el proyecto de mejora contempla la sustitución del actual pavimento por uno nuevo elaborado a base de hormigón, y también la renovación de los bordillos y la adaptación de algunos elementos existentes. Además, se colocarán también pasos de peatones y pavimentos táctiles para mejorar la accesibilidad, así como renovación de la señalización vial, con adaptación de alcantarillado y recolocación de elementos que resulten afectados por los trabajos.

El plazo estimado de ejecución es de cuatro meses, desde la firma del acta de replanteo.

El concejal de Obras, Jorge Kuntz, destacó sobre la futura actuación que “permitiranos mellorar unha rúa de uso diario para moita veciñanza”. También indicó que esto posibilitará al Consistorio acometer la mejora progresiva de las infraestructuras municipales.