Actividades de agosto
Los talleres de joyería romana y de graffiti dan continuidad al verano en el Centro de Caldoval
Todas las actividades con gratuitas y requieren previa inscripción
El Centro de Interpretación de Caldoval propone dos talleres gratuitos para este mes de agosto, dirigidos a un público familiar con niños o niñas a partir de 6 años, aunque el primero también puede ser interesante para personas adultas. Esta actividad tendrá lugar el sábado 22 y la segunda el día 29, y en ambos casos es necesario inscribirse previamente.
La primera cita invita al público a un taller de joyería en el que los participantes se podrán llevar sus creaciones con expresiones latinas que han trascendido hasta la actualidad como el popular ‘Carpe diem’. La siguiente semana, en cambio, se elaborarán dibujos y marcas como en la antigua Roma, equivalentes a los graffiti de hoy en día. Reservas: info@museocaldoval.gal o 687 072 116.