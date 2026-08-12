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Mugardos

Rescate de madrugada al caerse un hombre en el foso del castillo de La Palma, en Mugardos

La víctima estaba paseando con otra persona cuando se precipitó

Redacción Ferrol
12/08/2026 10:13
Castillo de La Palma en imagen de archivo
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Jorge Meis
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Un hombre  tuvo que ser rescatado en la madrugada de este miércoles al precipitarse en el foso del castillo de La Palma, en Mugardos, mientras paseaba por la zona, confirma la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

Recibieron la alerta a las 00.15 horas, indicando un particular que se encontraba dando una vuelta por el lugar junto a un acompañante que, después de un tiempo, no conseguía localizar.

El alertador indicó que podría haberse caído en algún sitio, un extremo que se confirmó poco después, cuando se encontró en el foso de la fortaleza mugardesa, a unos tres metros de profundidad.

Desde el 112 se alertó a los Bombeiros do Eume y al GES de Mugardos, que efectuó el rescate del herido, quien fue atendido en el punto por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y trasladado posteriormente a un centro médico. Además, en el despliegue estuvo presente también la Guardia Civil.

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