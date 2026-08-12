A revista cultural do saber local de Mugardos preséntase este venres no Casino Progreso de Franza
Entre os artigos atópanse temas como a vella fábarica de gabardinas da localidade ou a escola da Redonda e Misión de Rescate
Este venres 14 celebrarase no Casino Progreso de Franza a segunda presentación do número 8 da revista Albela, editada pola asociación cultural Apelón Educación, un volume que reúne preto de 100 páxinas dedicadas á historia, memoria, fotografía, música, creación artística e patrimonio local.
Despois de terse achegado a semana pasada á praza do Concello de Mugardos, este novo encontro volverá ofrecer a oportunidade de coñecer, a partir das 20.30 horas, unha publicación con artigos que lembran a vella fábarica de gabardinas da localidade, a escola da Redonda e Misión de Rescate, a Coral Estelas do Mar, as historias de Loli Anido, o pioneiro da aviación José Piñeiro, lendas de Montefaro ou o club Bestarruza, entre outros exemplos vinculados á memoria cultural mugardesa.
A asociación Apelón Educación convida a toda a veciñanza a descubir os contidos dunha revista ideada para conservar e compartir a memoria cultural local.
No caso de non poder asistir, o público terá unha nova oportunidade na derradeira presentación deste número, o venres 21 de agosto, tamén ás 20.30 horas, na sede da Sociedade Amigos da Paisaxe Galega do Seixo.