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Diario de Ferrol

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Cultura local

A revista cultural do saber local de Mugardos preséntase este venres no Casino Progreso de Franza

Entre os artigos atópanse temas como a vella fábarica de gabardinas da localidade ou a escola da Redonda e Misión de Rescate

Redacción Ferrol
12/08/2026 16:25
Presentación do nº 7 no mosteiro de Santa Catalina de Montefaro
Presentación do nº 7 no mosteiro de Santa Catalina de Montefaro
Daniel Alexandre
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Este venres 14 celebrarase no Casino Progreso de Franza a segunda presentación do número 8 da revista Albela, editada pola asociación cultural Apelón Educación, un volume que reúne preto de 100 páxinas dedicadas á historia, memoria, fotografía, música, creación artística e patrimonio local.

Despois de terse achegado a semana pasada á praza do Concello de Mugardos, este novo encontro volverá ofrecer a oportunidade de coñecer, a partir das 20.30 horas, unha publicación con artigos que lembran a vella fábarica de gabardinas da localidade, a escola da Redonda e Misión de Rescate, a Coral Estelas do Mar, as historias de Loli Anido, o pioneiro da aviación José Piñeiro, lendas de Montefaro ou o club Bestarruza, entre outros exemplos vinculados á memoria cultural mugardesa.

A asociación Apelón Educación convida a toda a veciñanza a descubir os contidos dunha revista ideada para conservar e compartir a memoria cultural local.

No caso de non poder asistir, o público terá unha nova oportunidade na derradeira presentación deste número, o venres 21 de agosto, tamén ás 20.30 horas, na sede da Sociedade Amigos da Paisaxe Galega do Seixo.

A presentación de onte celebrouse no mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, en Ares | Daniel Alexandre

Santa Catalina de Montefaro e os mugardeses, máis perto aínda co novo número de Albela

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