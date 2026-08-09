Éxito en Mugardos de la Festa do marisco, que continúa este domingo

Festa do marisco en Mugardos Jorge Meis

De exitazo puede calificarse la duodécima edición de la Festa do Marisco, que organiza anualmente el Club do Mar de Mugardos.

Con sesión de mediodía y de tarde-noche, volaron las raciones de mejillones, navajas, cigalas y churrasco que se sirvieron este sábado y que, tanto para la comida como la cena, estuvieron amenizadas con música del DJ Mike y del grupo de pop-rock La promesa.

Festa do marisco en Mugardos Jorge Meis

Pero quienes el sábado tuvieron otras ocupaciones, tienen este domingo una nueva oportunidad, con menú renovado y solo en turno de comida.

Desde las 13.00 horas se servirán raciones de pulpo con cachelos y pan –16 euros– , mejillones –5– y empanada de atún –3–. La música vendrá de la mano del grupo As Pías y el DJ Mike