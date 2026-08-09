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Mugardos

Éxito en Mugardos de la Festa do marisco, que continúa este domingo

La jornada gastronómica estará amenizada con música

Redacción Ferrol
09/08/2026 00:22
Festa do marisco en Mugardos
Festa do marisco en Mugardos
Jorge Meis
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De exitazo puede calificarse la duodécima edición de la Festa do Marisco, que organiza anualmente el Club do Mar de Mugardos. 

Con sesión de mediodía y de tarde-noche, volaron las raciones de mejillones, navajas, cigalas y churrasco que se sirvieron este sábado y que, tanto para la comida como la cena, estuvieron amenizadas con música del DJ Mike y del grupo de pop-rock La promesa.

Festa do marisco en Mugardos
Festa do marisco en Mugardos
Jorge Meis

Pero quienes el sábado tuvieron otras ocupaciones, tienen este domingo una nueva oportunidad, con menú renovado y solo en turno de comida.

Desde las 13.00 horas se servirán raciones de pulpo con cachelos y pan –16 euros– , mejillones –5– y empanada de atún –3–. La música vendrá de la mano del grupo As Pías y el DJ Mike

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