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Cultura local

La fábrica de gabardinas de Mugardos, leyendas y otras historias locales reviven en la revista Albela

Esta noche de viernes 7 se presenta el número 8

Redacción Ferrol
07/08/2026 11:31
El anterior número, se presentó el año pasado en el monasterio de Santa Catalina, entre otras localizaciones
El anterior número, se presentó el año pasado en el monasterio de Santa Catalina, entre otras localizaciones
Daniel Alexandre
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El número 8 de la revista cultural Albela, que edita la asociación Apelón Educación, se presentará por primera vez esta noche de viernes 7, a las 21.00 horas en la plaza del Concello de Mugardos, y continuará dándose a conocer los próximos viernes 14 y 21, en el Casino Progreso de Franza y en la Sociedade Amigos da Paisaxe Galega do Seixo, respectivamente, a las 20.30. 

La nueva edición reúne cerca de 100 páginas sobre historia, memoria, artes varias y patrimonio local, incluyendo artículos sobre la fábrica de gabardinas mugardesa, el pionero de la aviación José Piñeiro o leyendas de Montefaro.

A presentación de onte celebrouse no mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, en Ares | Daniel Alexandre

Santa Catalina de Montefaro e os mugardeses, máis perto aínda co novo número de Albela

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