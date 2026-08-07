La fábrica de gabardinas de Mugardos, leyendas y otras historias locales reviven en la revista Albela

El anterior número, se presentó el año pasado en el monasterio de Santa Catalina, entre otras localizaciones Daniel Alexandre

El número 8 de la revista cultural Albela, que edita la asociación Apelón Educación, se presentará por primera vez esta noche de viernes 7, a las 21.00 horas en la plaza del Concello de Mugardos, y continuará dándose a conocer los próximos viernes 14 y 21, en el Casino Progreso de Franza y en la Sociedade Amigos da Paisaxe Galega do Seixo, respectivamente, a las 20.30.

La nueva edición reúne cerca de 100 páginas sobre historia, memoria, artes varias y patrimonio local, incluyendo artículos sobre la fábrica de gabardinas mugardesa, el pionero de la aviación José Piñeiro o leyendas de Montefaro.