De cine al borde de la demolición a moderna biblioteca del siglo XXI: así renacerá el histórico Zárate

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros Diario de Ferrol

Mugardos se prepara para saldar una deuda histórica con su patrimonio al rehabilitar el inmueble del antiguo Cine Zárate, un edificio que, tras décadas de abandono y de haber estado al borde de la demolición, “renacerá” para convertirse en una nueva y moderna biblioteca municipal.

El proyecto, que culminará previsiblemente en 2028, se encuentra actualmente en fase de licitación –las empresas pueden consultar los detalles y presentar sus ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 11 de agosto– por 1.199.872,02 euros, impuestos incluidos, y cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses.

Los trabajos llegan tras años de negociaciones políticas –también empresariales para lograr financiación– y un exhaustivo trabajo técnico para preservar lo que todavía queda en pie de esta “joya” arquitectónica, plasmado ahora en el proyecto elaborado por el arquitecto José María Forteza Oliver.

Del esplendor a la decadencia

“Mugardos no cuenta con una biblioteca propia. El local actual, que lleva más de 50 años en vigor, es un préstamo de Abanca, pero no es municipal”, apunta el alcalde, Juan Domingo de Deus. “Se trata de una instalación muy antigua que ya no responde a las necesidades del siglo XXI. Se ha quedado muy pequeña”, añade el regidor.

En este sentido, la futura intervención no solo busca ofrecer un espacio tradicional de lectura, sino unas instalaciones polivalentes en donde los vecinos y vecinas puedan estudiar, trabajar, utilizar herramientas digitales y participar activamente en la vida social y cultural de la villa.

Estado actual del inmueble Daniel Alexandre

Cabe recordar que el origen de este edificio se remonta a 1924, cuando el indiano mugardés Pedro Zárate Doménech adquirió un solar para construir una sala cinematográfica, encargando el diseño al reconocido arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez-Losada.

Inaugurado oficialmente el 29 de mayo de 1926 con la actuación del grupo argentino Les Pantaleoni, el edificio destacaba por su estilo ecléctico, combinando elementos del modernismo gallego tardío, el art déco temprano y el neoclasicismo.

El recinto se convirtió rápidamente en el principal centro de ocio de la localidad, funcionando como los teatros a la italiana y ofreciendo un aforo de 304 butacas repartidas entre el patio central y el anfiteatro superior. Tras su cierre definitivo en julio de 1969, el inmueble entró en una espiral de decadencia hasta su adquisición por parte del Ayuntamiento en 2007.

Cantina en la década de 1950 Concello

El camino hasta el actual proyecto de rehabilitación no ha estado exento de dificultades administrativas y polémicas políticas. Durante años, la falta de financiación y los cambios en el gobierno local mantuvieron el edificio en un estado de deterioro crítico, hasta el punto de que llegó a plantearse seriamente su desaparición.

“A nosotros nos parecía una aberración que se quisiese demoler el cine porque es leyenda viva de la historia de nuestro pueblo”, asevera el responsable municipal. La Xunta incluyó el inmueble en su ‘Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia’ en 2017 y, un año más tarde, se inició un proyecto de consolidación de urgencia en el que se demolieron la cubierta y la infraestructura interior, instalándose una estructura metálica que mantiene en pie las fachadas originales.

Financiación

La viabilidad económica de este proyecto de rehabilitación del Cine Zárate para convertirlo en una biblioteca municipal se desbloqueó, recientemente, en el pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor del PP y EU y la abstención de BNG y PSOE.

En dicha sesión plenaria salió adelante el presupuesto total del que dispondrá la actuación, que asciende a 1.270.452,72 euros, una cantidad de la que el Concello solamente aportará el 5,10% (64.730,07). La parte restante se sufragará gracias a las aportaciones de Regasificadora del Norte S.A. (conocida como Reganosa, que asumirá el 74,83% del coste, con 950.722,65 euros), la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes (el 11,41%, con 145.000 euros) y el departamento autonómico de Cultura, Lingua e Xuventude (el 8,66%, unos 110.000 euros).

El Concello de Mugardos aborda vías de colaboración para financiar el proyecto de la futura biblioteca Más información

“Buscar una financiación tan elevada, que lamentablemente un concello como el nuestro, de 5.200 habitantes, no tiene, fue complicado”, indica De Deus, recordando que, en un primer momento, la respuesta del grupo energético fue negativa.

“Después tuvimos un acuerdo extrajudicial, fruto de unas cantidades económicas que se le reclamaban y llegamos a un acuerdo. El Ayuntamiento entendía que una empresa arraigada en nuestro enclave, con una facturación de la que presume muchas veces, tenía que tener un retorno a los vecinos”, añade el alcalde, recordando que dicho acuerdo llegó “no sin polémica, porque votó en contra toda la oposición, que prefería ir a un juicio que el abogado daba prácticamente por perdido”, rememora el responsable mugardés.

Reto constructivo

El documento redactado por Forteza Oliver plantea, a grandes rasgos, vaciar el terreno y reconstruir un edificio de nueva planta que mantendrá “su piel” histórica.

Así, tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas, la biblioteca municipal dispondrá de una superficie total de 850,65 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles .

La planta baja albergará el área de información y control de préstamos, la zona principal de exposición, el sector de hemeroteca y consulta de libros y un espacio específicamente diseñado para el público infantil. Esta “bebeteca” estará completamente aislada a nivel acústico del resto de la sala, manteniendo la visibilidad directa que proporcionarán los paramentos acristalados.

En este mismo nivel existe un espacio trapezoidal anexo a la fachada lateral oeste que no figuraba en los planos originales del cine, sino que se añadió en la posguerra para funcionar como la cantina del teatro. Esta zona se transformará en una amplia y luminosa aula tecnológica, dotada de equipamiento informático.

Recreación por ordenador del aspecto de la primera planta tras las obras Concello

Mientras, en la primera planta –a la que se podrá acceder mediante una nueva escalera de hormigón y un ascensor adaptado–, el proyecto plantea una extensa sala de lecturas que se complementa con varios habitáculos o boxes cerrados, diseñados para favorecer la concentración y el estudio individual.

Desde este nivel superior se podrá acceder a una gran terraza que estará equipada con una pérgola y servirá, entre otros usos, para el relato de cuentos o la presentación de libros al aire libre. Forteza Oliver se basó para su diseño en los moldes obtenidos de los restos originales –antes de su demolición en 2018–.

Estado de la terraza en la actualidad Concello

Por último, en la planta sótano se prevé la creación de una amplia sala multiusos y de exposiciones, que contará con una entrada accesible e independiente desde la zona verde colindante. Esto permitirá, recoge el pliego, celebrar eventos –charlas, presentaciones– sin interferir en el horario o el funcionamiento de la biblioteca.

Respeto patrimonial

Toda esta intervención se llevará a cabo sin modificar la volumetría original y restaurando elementos perdidos. En este sentido, se replicarán los colores originales de la fachada –usando la carta de colores recomendada por la Xunta– y se restaurarán los característicos mosaicos geométricos de azulejos verdes y blancos.

Los característicos mosaicos geométricos de azulejos Daniel Alexandre

El acceso principal a las instalaciones se ejecutará sobre un pódium en la fachada oeste –para salvar el desnivel de la calle–, que dispondrá de una rampa. En cuanto a la sostenibilidad de la nueva biblioteca, cabe destacar la ejecución de un suelo radiante en la planta baja y primera; el uso de iluminación LED con sistemas de regulación para optimizar el aprovechamiento de la luz natural o la instalación de grifos inteligentes temporizador en los baños.

Como se señaló, el plazo de ejecución de los trabajos asciende a 15 meses. “Creo que en 2028 podría estar finalizada. De todos modos, hay elecciones municipales el año que viene, por lo que la corporación entrante tendrá deberes que hacer para dotar de equipamiento a estas nuevas instalaciones”, indicó el alcalde, Juan Domingo de Deus, añadiendo que “creo que va a ser uno de los mayores proyectos y de los más bonitos que se han ejecutado en Mugardos. Y hemos puesto nuestro granito de arena para que sea posible”, aseveró el regidor sobre una de las obras más importantes del municipio en los últimos años.