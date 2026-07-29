El terror psicológico de Pablo J. Rañales llega a su tierra mugardesa con música en directo

El escritor Pablo J. Rañales presenta por primera vez la obra este jueves 30 Cedida

Este jueves 30 en el Honolulu 15620, en el Cantón de Cora de Mugardos, tendrá lugar una cita abierta al público que se distanciará del formato habitual de las presentaciones literarias, a pesar de girar en torno a la última novela de terror psicológico de Pablo J. Rañales. El escritor conversará con Ángel M. Rañales, profesor en la University of South Carolina Aiken, en un acto distendido con música en directo de Pablo Rega, que se encargará de interpretar varios extractos del libro para poner en diálogo los mundos de las letras y de la experimentación sonora.

‘Espigas queimadas’ es el título con el que se estrena en el terror psicológico el autor mugardés, que llevará a su tierra natal gracias a la colaboración entre el local que sirve de escenario, Apelón Educación y la librería As Lendas do Gato.

Esta constituirá la primera presentación de la obra, que profundiza en el horror existente detrás de los bucles afectivos, es decir, los círculos viciosos en los que se puede llegar a entrar a raíz de relaciones sociales y amorosas, con los Ancares como lugar de ambientación.

“Se a ciencia ficción é unha ferramenta para pensar o futuro, para imaxinar horizontes e camiñar cara eles, o terror incide nos medios colectivos: no que tememos, no que nos dana como sociedade”, señala Rañales sobre este cambio de rumbo en cuanto al género al que estaban acostumbrados sus lectores.

No obstante, la elección casa con la línea que venía siguiendo el escritor en cuanto a explorar géneros que tengan una menor representación en el panorama literario de Galicia. Así, con esta novela corta en formato de bolsillo da continuidad a esta labor, que ya llevó a cabo con la ciencia ficción y la distopía en ‘Os afogados’, obra ganadora del VII Premio Illa Nova de Narrativa.

‘Siervos de tinta’ (2021) es la primera novela de Rañales y ‘En la chepa del busero’ (2023) la segunda, ambas marcadas por un singular realismo mágico.