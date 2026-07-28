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Diario de Ferrol

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Mugardos

El PSOE de Mugardos acusa al alcalde de engañar a la vecindad sobre el castillo de La Palma

La formación afea que la fortificación no pueda visitarse por cuarto verano consecutivo

Redacción Ferrol
28/07/2026 17:13
Castelo da Palma
Castelo da Palma
Jorge Meis
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El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Mugardos lamenta que el castillo de La Palma encare su cuarto verano consecutivo cerrado al público, pese a que su condición de Ben de Interese Cultural implica que pueda visitarse de manera gratuita, al menos, cuatro veces por mes.

Los socialistas señalan la inacción del alcalde, Juan Domingo de Deus, durante este tiempo. “Leva catro anos á fronte do Concello e non foi capaz de negociar o novo convenio, denunciar formalmente o incumprimento ou conseguir que Patrimonio actuase. Agora pretende ocultar esa falta de xestión con declaracións e promesas que chegan tarde”, aseveró el portavoz, José Ángel Bardanca.

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La formación incide, asimismo, en que el Ayuntamiento acumula “preto de 2,5 millóns de euros en obrigas pendentes de pagamento a provedores e está sometido a un plan de axuste e á tutela financieira obrigatoria do Ministerio de Facenda”. Esta situación, lamenta el PSOE, repercute a la hora de que se puedan firmar nuevos convenios, “como sería o necesario para recuperar as visitas ao castelo da Palma”.

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