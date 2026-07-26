Último día para anotarse en la merienda popular dirigida a los mugardeses mayores de 60 años

Una de las paradas del autobús será la ubicada frente al Concello AEIG

El Concello de Mugardos recuerda que este lunes es el último día para apuntarse a la merienda popular para mayores de 60 años.

La iniciativa, impulsada por el gobierno local en colaboración con la Diputación de A Coruña, pretende reunir en un mismo espacio a los vecinos y vecinas del municipio para pasar una jornada divertida a la par que tranquila con aperitivos y música.

En concreto, la cita tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto en el parque de Beiramar, ubicado en la parroquia de O Seixo. Respecto a la hora, el Consistorio señala que comenzará alrededor de las seis y media de la tarde.

En cuanto al transporte para llegar al lugar, indica que un autobús saldrá a las 18.00 para recoger a los inscritos en tres paradas distintas. La primera será frente al Ayuntamiento, la segunda en Pedreira y la última en Franza.

Sobre los requisitos para poder participar, el ejecutivo local explica que, aparte de la edad mínima establecida, los interesados deberán estar empadronados en el Concello o, en su defecto, poseer una vivienda propia en el término municipal mugardés.

Por otra parte, para poder materializar la inscripción, es necesario acudir al edificio consistorial, concretamente a la segunda planta, donde se podrán recoger los tíckets dentro del horario de atención al público –de 9.00 a 14.00–.

Finalmente, desde la administración esperan que todas las personas que acudan a la merienda popular disfruten de la jornada y advierten de que las plazas son limitadas.