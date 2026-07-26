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Diario de Ferrol

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Antiga Roma

Antes do eclipse, ‘O ceo sobre Roma’ responde preguntas esenciais no Centro de Caldoval

O prazo para apuntarse a esta actividade especial gratuíta no museo de Mugardos remata este venres 31

Redacción Ferrol
26/07/2026 11:52
Imagen de recurso
Imagen de recurso
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O Centro de Interpretación de Caldoval organiza unha actividade didáctica previa ao eclipse, dirixida a todos os públicos, baixo o título de ‘O ceo sobre Roma’. Este encontro, que xirará arredor da astronomía e fenómenos como o que se vivirá o 12 de agosto, terá lugar o próximo sábado día 1 e as persoas interesadas deberán apuntarse dentro do prazo que remata este venres 31.

Algunhas das cuestións que se aclararán nesta charla poden ser a maneira na que se estudaba o firmamento na antiga Roma, o tipo de fenómenos celestes que puido observar esta civilización, o xeito no que estes se interpretaban ou cal é a orixe do zodíaco romano.

Para formalizar a inscrición nesta actividade, que se desenvolverá de forma totalmente gratuíta, é preciso contactar co centro a través do correo electrónico info@museocaldoval.gal ou do teléfono 687 072 116.

O horario de atención a través destes medios será o mesmo que o de apertura das instalacións: de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas.

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