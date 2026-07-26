Antes do eclipse, ‘O ceo sobre Roma’ responde preguntas esenciais no Centro de Caldoval
O prazo para apuntarse a esta actividade especial gratuíta no museo de Mugardos remata este venres 31
O Centro de Interpretación de Caldoval organiza unha actividade didáctica previa ao eclipse, dirixida a todos os públicos, baixo o título de ‘O ceo sobre Roma’. Este encontro, que xirará arredor da astronomía e fenómenos como o que se vivirá o 12 de agosto, terá lugar o próximo sábado día 1 e as persoas interesadas deberán apuntarse dentro do prazo que remata este venres 31.
Algunhas das cuestións que se aclararán nesta charla poden ser a maneira na que se estudaba o firmamento na antiga Roma, o tipo de fenómenos celestes que puido observar esta civilización, o xeito no que estes se interpretaban ou cal é a orixe do zodíaco romano.
Para formalizar a inscrición nesta actividade, que se desenvolverá de forma totalmente gratuíta, é preciso contactar co centro a través do correo electrónico info@museocaldoval.gal ou do teléfono 687 072 116.
O horario de atención a través destes medios será o mesmo que o de apertura das instalacións: de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas.