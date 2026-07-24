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Mugardos

Tráfico solicita el decomiso del vehículo de un vecino de Mugardos sorprendido 13 veces circulando sin carné

El hombre fue interceptado recientemente conduciendo bajo los efectos de múltiples estupefacientes

Redacción Ferrol
24/07/2026 11:35
Un control de la Guardia Civil en Ferrol
El control en el que fue interceptado se enmarca en la última campaña de la DGT
Cedida
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El destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol solicitó recientemente a la autoridad judicial competente el decomiso del vehículo de un vecino de Mugardos sorprendido por décimo tercera vez circulando sin el permiso obligatorio. Tal y como detalló este viernes el Instituto Armado, el investigado, un varón de 48 años, fue interceptado en un control de carretera en la DP-3605 en el marco de la última campaña de la DGT contra el consumo de alcohol y drogas al volante (no se detalló la fecha de la aprehensión, pero el mencionado programa tuvo lugar entre los días 13 y 19 de julio).

Tras identificar a este individuo, los agentes comprobaron que el hombre carecía de carné al haber perdido todos sus puntos en 2014 y no haberlos renovado nunca. Para agravar aún más la situación, como se señaló, el conductor ya había sido sorprendido en idénticas circunstancias en otras doce ocasiones.

Asimismo, tras someter al infractor a las pertinentes pruebas de consumo de alcohol y estupefacientes, estas arrojaron unos resultados provisionales (es decir, pendientes de confirmación por parte del laboratorio de referencia) positivos en cocaína, opiáceos y cannabis. De este modo, ante "la reiteración de esta conducta delictiva" por parte del mugardés, desde la Benemérita se ha solicitado el decomiso de su turismo.

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