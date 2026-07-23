A mugardesa Sofía Espiñeira, finalista do Concurso Fran Pérez ‘Narf’ da Deputación
Trátase dunha artista multidisciplinar que ademais de música tamén é actriz, acróbata e bailarina
Xa son públicas as tres propostas musicais finalistas do Concurso Fran Pérez ‘Narf’, que organiza a Deputación da Coruña co obxectivo de difundir, apoiar e promocionar aos artistas ao mesmo tempo que se difunde o legado do compositor que pon nome á iniciativa. Entre as afortunadas figura a mugardesa Sofía Espiñeira, da que se destacou que fose “unha compositora inquieta e con personalidade, e cun discurso propio e arranxos moi coidados”.
Esta valoración foi realizada por un xurado que estivo integrado por Natividade González, deputada de Cultura, como presidenta; os músicos Mercedes Peón e Ramón Bermejo, os xornalistas Javier Becerra e Ana G. Liste, a programadora Noemí Vázquez, responsable da taberna cultural A Arca da Noe, e Manuela Muñiz Souto, xefa de Cultura e Deporte, que actuou como secretaria.
Último disco
Sofía Espiñeira, artista multidisciplinar que ademais de música é actriz, acróbata e bailarina, opta agora a un premio que xa obtiveron proxectos amplamente recoñecidos no panorama galego como os de Belem Tajes, Caldo, Mounqup, Bala ou Familia Caamagno.
‘Xeografías’ é o título do álbum que publicou o ano pasado Espiñeira, un concepto que, segundo ela mesma explicou, vén designar “as paisaxes internas e externas, os territorios que habitan dentro e fóra da pel”.
A mugardesa, gañadora do Martín Códax (Canción de autora, 2022), inclúe neste traballo un total de 10 cancións nas que profundiza aínda máis na súa mestura persoal de músicas de raíz cos formatos máis íntimos. Ademais, o videoclip do tema publicado como adianto, dirixido por Lucía Estévez, foi finalista en Cans no 2024.