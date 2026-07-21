Mugardos licitará “á maior brevidade posible” las obras de rehabilitación del Zárate

Imagen de archivo del antiguo cine Zárate Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Mugardos iniciará próximamente el proceso de licitación de las obras de rehabilitación del antiguo cine Zárate, que pasará a albergar las instalaciones de la nueva biblioteca municipal. Así se decidió este martes en una sesión plenaria de carácter extraordinario, en la que salió adelante –con los votos a favor de PP y EU y la abstención de BNG y PSOE– el proyecto básico y de ejecución de los trabajos y el expediente para su contratación.

El gobierno mugardés anunció el pasado mes de marzo que buscaba financiación para acometer esta actuación, cuyo coste se incrementó debido a la subida de los precios de los materiales y a la adaptación del proyecto a los requisitos de seguridad y accesibilidad actuales.

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Estos apoyos llegan ahora de la mano de Reganosa, que aportará 950.722,65 euros, el 74,83% del coste total das obras, que asciende a 1.270.452,72 euros.

También por parte del gobierno gallego, en este caso, procedentes de dos departamentos autonómicos distintos. Así, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes se hará cargo del 11,41%, o lo que es lo mismo, 145.000 euros. Por su parte, Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta asumirá 110.000 euros, el 8,66%. Por último, la administración local hará frente al 5,10% de la actuación: 64.730,07 euros procedentes de las arcas municipales.

Cabe recordar que el inmueble, encargado por el indiano Pedro Zárate Doménech al arquitecto Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón, se edificó hace más de un siglo (1924). Desde el pasado 2017 figura en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia.