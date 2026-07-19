Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en Mugardos

El coche se fue contra uno de los árboles del margen de la vía Cedida

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este domingo al colisionar el coche donde viajaban contra un árbol en el municipio de Mugardos, confirma la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron en torno a las 15.45 horas, cuando el turismo, por causas que se desconocen, se salió de la vía en la AC-131 a la altura del Pazo das Condesas, en O Baño.

Hasta el punto acudieron sendas ambulancias de Urxencias Sanitarias 061 porque dos de los cuatro ocupantes del vehículo presentaban diversas heridas leves. Asimismo, fue la Policía Local mugardesa la que se encargó de la gestión del accidente.

Motorista caído

También este domingo, pero sobre las 12.05 horas, un motorista que circulaba por la avenida Souto Vizoso de Narón se precipitó al suelo, presentando algunas magulladuras que, en principio, no revestían gravedad. Hasta allí acudió la Policía Local naronesa y el 061.