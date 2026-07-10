Mugardos celebra su Festa do Polbo, pero con mucho más que pulpo

Mugardos se convierte este fin de semana en fiesta gastronómica Archivo

Acercarse a Mugardos este sábado es más que acudir a la Festa do Polbo, aunque ningún visitante puede perderse este evento gastronómico, con el pulpo a la mugardesa como elemento central.

Pero teniendo en cuenta que son muchas las familias que se desplazan a la villa, coincidiendo con la fiesta, el Museo etnográfico do Caldoval prepara también para esta jornada una actividad vinculada con la fiesta que hoy se disfrutará en Mugardos. Así, se llevará a cabo un taller titulado ‘Mosaico: pulpo á romana’. En él podrá conocerse cómo decoraban el suelo de las casas en la Antigua Roma con la técnica de la musivaria, consistente en la creación de imágenes a partir de minúsculas piezas de piedra llamadas teselas.

Los talleres será en dos turnos: a las 11.30 h. y a las 17.30 horas, con una duración aproximada de una hora.

Se trata de una actividad pensada tanto para el público general como para familias con niños y niñas a partir de seis años.

Las plazas para esta propuesta gratuita son limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente a través del correo info@museocaldoval.gal o por teléfono al 687 07 21 16.

Una jornada gastronómica y musical Una carpa instalada en la plaza de la Constitución de Mugardos dará la bienvenida en la jornada de hoy a los cientos de personas que se acerquen a disfrutar de la XXXIV Festa do Polbo. Quienes hayan adquirido en Ataquilla sus tíckets se ahorrarán las colas, pero quien no los tenga podrá todavía comprarlos en la propia fiesta, para disfrutar del plato por excelencia, que se sirve con pan y bebida, al precio de 14 euros, habiendo, además, raciones de empanada, a cuatro. La música correrá a cargo de Airiños de Fene a partir de las 13.30 horas. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, será el turno de ‘Kilomberos’. A partir de las 22.30 horas comenzará la verbena con el grupo ‘Jaque’ y un pinchadiscos.

Pero, además de la Festa do Polbo, el Concello de Mugardos pone en marcha durante julio y agosto una amplia programación cultural y festiva de verano, que ya comenzó con el inicio del mes. Quedan, sin embargo, este mismo julio y desde mañana actividades musicales como las del día 12, a partir de las 20.00 en O Merlo, a cargo de ‘Red Planet’; el lunes 13, en el mismo lugar y a la misma hora la ‘Banda de la O’; el 14, será el turno de ‘Versionettes’; y el 15 de julio, ‘The Cruze’ y el 16, ‘Mañu’.

Las fiestas del Carmen se celebran los próximos días 17 –homenaje a Juan Pardo, ‘Xuntos pola música’, a las 22.30 en O Merlo–, 18 –’Los coleguitas’ y disco móvil ‘Chocolate’, a las 23.00 horas– y el 19 –’Arizona’ con un ‘tardeo’ a partir de las 20.00 horas–.

El propio día 18 se superponen con las fiestas de Santiago en Franza-O Seixo, con ‘América’ de Vigo y ‘Jaque’ en el parque Beiramar; y el 25, con ‘Costa Dorada’ y el grupo ‘D’Vicio’; el 26 concluirán con ‘Punto Clave’ y el grupo ‘La Mecánica’.

La fiesta no acaba en julio en Mugardos, sino que para agosto ya se programa teatro familiar, xuntanza de mayores y otro evento gastronómico, la del marisco, prevista para el sábado 8 de agosto, as cargo del Club del Mar.