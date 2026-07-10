La Festa do Polbo despliega en Mugardos un día de degustaciones y música

Una de las pandillas que acudió el pasado año a la fiesta Emilio Cortizas

Todo apunta a que la fiesta por excelencia del concello de Mugardos no se verá afectada por la ola de calor que vivieron otros festejos la pasada semana. El cielo, que se espera algo nublado, permitirá disfrutar sin el agobio de esas raciones de pulpo y empanada, acompañadas de sus correspondientes bebidas, que esperarán a los visitantes en la plaza de la Constitución.

Por vez primera, además, no habrá que esperar colas para coger los tíckets si así lo han decidido previamente los visitantes. Esto es porque el Concello ha puesto a disposición, previamente, los boletos vía online, a través de Ataquilla. No obstante los menos previsores o los que prefieren hacer las cosas al modo tradicional podrán disponer igualmente de sus tíckets este sábado antes de degustar el producto.

Pulpo, a la mugardesa por supuesto, y empanada son los platos que se ofertan y que convierten a la villa en polo de atracción de los muchos veraneantes de la zona, de residentes en concellos vecinos y, como no, de los propios mugardeses, que tienen en este evento su fiesta más reconocida. De hecho, está declarada de Interés Turístico de Galicia desde al año 2009.

Los precios de venta de las raciones son de 14 euros para el pulpo y de cuatro euros la porción de empanada. Pero aunque evidentemente es la versión gastronómica la que hace de esta fiesta un evento tan conocido, quien se desplace este sábado a Mugardos podrá disfrutar de un buen ambiente, que va más allá de los manjares.

La lancha volverá a estar disponible Emilio Cortizas

Así, desde las 13.30 horas estará la agrupación Airiños de Fene amenizando la villa y el entorno de la zona de fiesta. Ya por la tarde serán Os Kilomberos –a partir de las 18.30 horas– los que pongan la nota musical. Mañana, tarde y, como no, noche, para aprovechar la máximo la jornada de la Festa do Polbo.

Así, la celebración se traslada a última hora a la zona de O Merlo, donde está prevista la actuación del Grupo Jaque, desde las 22.30 horas. Para que la fiesta no se agote, habrá, como colofón de la misma, la actuación de un DJ. Todo son alicientes para no perderse un año más la fiesta tradicional de Mugardos, que alcanza este 2026 su trigésimo cuarta edición.