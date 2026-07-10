1.500 kilos de pulpo para “la fiesta que lleva más tiempo, más recursos y más satisfacción” en Mugardos

Mugardos se llena en cada edición Emilio Cortizas

La Festa do Polbo es un día –la jornada de este sábado– pero su preparación lleva meses, tanto en recursos como en medios y organización. Así lo recuerda el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, que espera ansioso la celebración de la 34ª edición de la fiesta que convierte a la villa en epicentro lúdico y gastonómico de la comarca.

Como muestra de los cambios que supone en el día a día de Mugardos está el hecho de que la población de 5.200 habitantes pasa en esta jornada de sábado a una horquilla de entre 15.000 y 20.000 personas. Por eso, requiere un trabajo previo que, reconoce, “está atando flecos hasta el último momento, para que todo sea perfecto”.

La cita congrega cada año a los “fieles” a la fiesta, que, como apunta el regidor local, “tienen ya apuntado el segundo sábado de julio en el calendario”. Sin embargo, siempre hay nuevas incorporaciones que descubren Mugardos como referencia gastronómica, con receta propia para el pulpo.

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Precisamente, esta forma de prepararlo a la mugardesa es la que caracteriza a la fiesta, que contará nada menos que con 1.500 kilos de cefalópodo, que puede dividirse en torno a 3.000 raciones de la preciada receta.

El alcalde destaca además que esta ha sido la primera ocasión que se ha contado con la venta previa, a través de Ataquilla, lo que permite no tener que esperar colas para comprar los tíckets y elegir la franja horaria que se desee y el pago. Este también, como novedad, podrá efectuarse en la fiesta con tarjeta, una ventaja de la que se carecía hasta ahora.

Todo son así facilidades para que el visitante pueda disfrutar de la Festa do Polbo y también de la villa, ya que, de paso que se asiste a la celebración, se pueden visitar las playas o el centro de interpretación de Caldoval, con entrada gratuita.