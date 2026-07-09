Magic Mateo actuará este viernes en Mugardos como antesala de la Festa do Polbo

Magic Mateo durante una de sus actuaciones Jorge Meis

El joven mago ferrolano Magic Mateo será este viernes protagonista de una actuación muy especial en Mugardos, puesto que servirá como una previa tanto de la Festa do Polbo del sábado como del partido de España-Bélgica del Mundial de Fútbol.

El ilusionista ofrecerá un espectáculo en el que, como es costumbre, desplegará una potente puesta en escena y contará con la complicidad del público, poniendo en escena juegos clásicos y sorprendentes giros que harán las delicias de personas de todas las edades.

La cita será en la plaza del Concello, desde las 19.30 horas, y la entrada es totalmente gratuita.