Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

Magic Mateo actuará este viernes en Mugardos como antesala de la Festa do Polbo

Será en la plaza del Concello desde las 19.30 horas, antes del partido del Mundial

Redacción
09/07/2026 22:46
Magic Mateo durante una de sus actuaciones
Magic Mateo durante una de sus actuaciones
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El joven mago ferrolano Magic Mateo será este viernes protagonista de una actuación muy especial en Mugardos, puesto que servirá como una previa tanto de la Festa do Polbo del sábado como del partido de España-Bélgica del Mundial de Fútbol.

El ilusionista ofrecerá un espectáculo en el que, como es costumbre, desplegará una potente puesta en escena y contará con la complicidad del público, poniendo en escena juegos clásicos y sorprendentes giros que harán las delicias de personas de todas las edades.

La cita será en la plaza del Concello, desde las 19.30 horas, y la entrada es totalmente gratuita.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620