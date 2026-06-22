Mugardos adjudica las obras de renovación de la cubierta del pabellón
Los trabajos contarán con una inversión de más de 181.000 euros
La firma Covisam Norte S.L. será la encargada de acometer los trabajos de renovación y mejora de la cubierta del pabellón de O Cristo, en Mugardos.
La adjudicación se realizó, tal y como informó el ejecutivo local, por un importe de 181.475,80 euros, impuestos incluidos; una cantidad que se sufragará con cargo a los fondos procedentes del POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación de A Coruña.
Desde el Concello apuntan que las obras permitirán mejorar “de forma significativa” las condiciones de uso de las instalaciones municipales, garantizando “unha maior seguridade e comodidade para as persoas usuarias e contribuíndo á conservación da infraestrutura”.
Las tareas se iniciarán próximamente, a la espera de que la empresa presente la documentación relativa al Plan de Seguridade e Saúde.
“Esta actuación responde ao compromiso do goberno local co mantemento e mellora das instalacións públicas, especialmente aquelas destinadas á practica deportiva e ao desfrute da ciudadanía. Seguimos traballando para modernizar os espazos e ofrecer infraestruturas de calidade”, declaró el edil responsable del departamento, Jorge Kuntz.