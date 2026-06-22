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Mugardos

Mugardos adjudica las obras de renovación de la cubierta del pabellón

Los trabajos contarán con una inversión de más de 181.000 euros

Redacción
22/06/2026 21:24
Pabellón polideportivo de O Cristo, en Mugardos
Pabellón polideportivo de O Cristo, en Mugardos
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La firma Covisam Norte S.L. será la encargada de acometer los trabajos de renovación y mejora de la cubierta del pabellón de O Cristo, en Mugardos. 

La adjudicación se realizó, tal y como informó el ejecutivo local, por un importe de 181.475,80 euros, impuestos incluidos; una cantidad que se sufragará con cargo a los fondos procedentes del POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación de A Coruña.

Desde el Concello apuntan que las obras permitirán mejorar “de forma significativa” las condiciones de uso de las instalaciones municipales, garantizando “unha maior seguridade e comodidade para as persoas usuarias e contribuíndo á conservación da infraestrutura”.

Las tareas se iniciarán próximamente, a la espera de que la empresa presente la documentación relativa al Plan de Seguridade e Saúde.

Esta actuación responde ao compromiso do goberno local co mantemento e mellora das instalacións públicas, especialmente aquelas destinadas á practica deportiva e ao desfrute da ciudadanía. Seguimos traballando para modernizar os espazos e ofrecer infraestruturas de calidade”, declaró el edil responsable del departamento, Jorge Kuntz.

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