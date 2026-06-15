Mugardos
La playa de A Bestarruza incorporó este lunes a los efectivos de socorrismo
Estarán vigilando el arenal durante la época estival
El Concello de Mugardos puso en marcha este lunes su servicio de socorrismo en el arenal de A Bestarruza, la única playa de la villa que tendrá efectivos de salvamento durante la época estival.
La concejala de Cultura, Educación, Deportes y Turismo, Begoña López, señaló que “é unha medida fundamental para garantir que veciños e visitantes poidan desfrutar do noso litoral nas mellores condicións de seguridade”.