Literatura
‘La ría de las segundas oportunidades’, o libro de Manel Fernández Barreiro que se presenta no Seixo
O Local da Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega acolle o encontro co autor naronés este mesmo sábado 6
A última obra de Manel Fernández Barreiro, ‘La ría de las segundas oportunidades’, presentarase este mesmo sábado 6 no local da Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, situado no Casino do Seixo, no concello de Mugardos.
No encontro, que comezará ás 18.00 horas, o escritor falará deste libro que constitúe a súa cuarta novela, editada por Sar Alejandría. A localización deste acto outórgalle un tinte especial ao ambientar o texto na paisaxe mugardesa.