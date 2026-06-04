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Diario de Ferrol

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Galicia en Foco

Tres días para visitar as imaxes do mellor fotoxornalismo galego no Pósito de Mugardos

Este mesmo xoves 4 inaugúrase a exposición 'Galicia en Foco', ás 20.00 horas

Redacción
04/06/2026 19:12
Unha francesa e un chileno que elixiron a aldea de Castiñeiro, en San Xoán de Río (Ourense), para criar o seu fillo, apostando por un "futuro que tamén merece ser contado" -premio Serie do Ano Galicia en Foco-
Unha francesa e un chileno que elixiron unha aldea en San Xoán de Río (Ourense), para criar o seu fillo, apostando por un "futuro que tamén merece ser contado" -premio Serie do Ano Galicia en Foco-
Brais Lorenzo
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Dende este mesmo xoves 4 estará dispoñible no baixo do Pósito de Mugardos (avenida do Mar, 1) a exposición da 34 edición do certame Galicia en Foco, que organiza o Club de Prensa de Ferrol. 

Esta selección, que constitúe un testemuño da memoria e actualidade social galega a través da visión dos fotoxornalistas, permanecerá aberta ao público até o domingo, cando se reduce o horario (de 12.00 a 14.00), mentres que este venres 5 e sábado 6 tamén se poderá visitar de 19.00 a 21.00, ademais do turno matutino.

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