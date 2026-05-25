La Xunta invierte más de 15.000 euros en la mejora de la iglesia mugardesa de San Xulián

Un momento de la visita, este lunes, al templo Xunta

La delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó en la mañana de este lunes hasta la localidad de Mugardos para conocer de primera mano las obras que se están llevando a cabo en la iglesia parroquial de San Xulián, una actuación que cuenta con una inversión de la Xunta superior a los 15.000 euros.

En su recorrido por el templo mugardés, la representante del gobierno gallego estuvo acompañada por el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez; por la teniente de alcalde de la localidad, Ana Varela Bastida; así como por el párroco José Carlos Mato.

Cubierta y fachadas

Cabe señalar que estas tareas de conservación y mantenimiento se realizan en una edificación con casi 80 años de antigüedad y buscan mantener la ornamentación y la funcionalidad del inmueble. En concreto, los trabajos consisten en el lavado y el pintado con material impermeabilizante, tanto de la cubierta como de las fachadas del inmueble.

Martina Aneiros destacó la importancia de la intervención, que culminará en los próximos días, asegurando que “contribúen a manter o noso patrimonio no mellor estado posible”.