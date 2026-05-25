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Mugardos

El sorteo ‘Mi día’ de la ONCE deja un premio de 3.000 euros en Mugardos

Fue el vendedor José Carlos Allegue Moreno el encargado de llevar la suerte al municipio

Redacción
25/05/2026 18:15
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El sorteo ‘Mi día’ de la ONCE celebrado el pasado domingo día 24, dejó en la localidad de Mugardos un premio de 3.000 euros “en un boleto con la fecha favorita de la persona ganadora”, explican desde el grupo social.

En concreto, fue el vendedor José Carlos Allegue Moreno el encargado de llevar la suerte al municipio mugardés, durante su ruta de comercialización.Cabe señalar que ‘Mi día’ consiste en un juego en el que puede elegirse una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años.

Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un ‘Número de la Suerte’ comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de un euro”, explica la ONCE.

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