Subdelegación del Gobierno y Mugardos se coordinan de cara a la próxima Festa do Polbo

Un momento de la XLS de Mugardos Subdelegación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió junto al alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, la Xunta Local de Seguridade, un encuentro en el que se analizó la situación de delincuencia en el municipio y se coordinaron las acciones en materia de violencia de género y en seguridad con respecto a la próxima celebración de la 34ª Festa do Polbo.

Durante la reunión se destacó que el municipio presenta una tasa de criminalidad de 26 delitos por cada mil habitantes, una cifra muy inferior a las medias provincial, gallega y estatal. “Mugardos é un concello seguro”, declaró Abalde, incidiendo en que Galicia es la segunda comunidad autónoma más segura de España.

El encuentro sirvió, asimismo, para analizar los resultados del Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas, del Ministerio del Interior. En el caso de la localidad mugardesa, participaron 66 personas de dos centros educativos en seis actividades desarrolladas por la Guardia Civil sobre las TIC y la ciberseguridad –también sobre el acoso escolar y en redes–.

“É unha ferramenta clave para traballar coa comunidade educativa na prevención de riscos que afectan á mocidade”, aseveró el subdelegado del Ejecutivo en la provincia.