Las familias de la escuela infantil de Mugardos alertan de la “peligrosidad” de las instalaciones

Estado de la Escuela Infantil de Mugardos Cedida

Las familias usuarias de la Escuela Infantil de Mugardos llevan tiempo denunciando la “grave situación” en la que se encuentran las instalaciones. Alertan del deterioro progresivo del centro –que han reflejado en fotografías y en carteles colocados por distintos puntos de la villa– ,“con paredes en mal estado con riesgo de desprendimiento, humedades persistentes y zonas del suelo levantadas” que revisten “peligrosidad” para los menores.

Esta preocupación llevó este mismo jueves a dos madres a reunirse con el alcalde, Juan Domingo de Deus, para exigir que el Concello ponga solución no solo al interior del centro, sino también a su exterior, “con el área de juego trasera en un terreno sin acondicionar ni equipamiento adecuado para niños de estas edades”, lamentan, poniendo el foco también en las “vallas deterioradas que suponen un riesgo de cortes” y en el “recinto con peligro de caídas y accesos con baches que incrementan la peligrosidad del entorno”. Las familias están preparando también sendos escritos para presentar en el pleno y remitir a la Consellería.

Carteles que las familias colocaron por la villa Cedida

El colectivo remarca que estos problemas derivan de una obra de ampliación paralizada desde hace años e inciden en que sus reivindicaciones no tienen un cariz político, sino que se fundamentan en una situación que redunda en el bienestar de sus hijos.

Por su parte, el regidor defiende la gestión municipal, alegando que el Ayuntamiento se vio implicado en un proceso judicial complejo que mantuvo el proyecto de reforma bloqueado durante años. Según explica de Deus, “tras adjudicarse, el contratista nos dejó abandonada la obra después de muchos problemas, habiendo ejecutado apenas dos mil euros de un presupuesto total de 200.000”. Esta situación obligó al Consistorio a acudir al Consejo Consultivo y enfrentarse a una serie de demandas que se resolvieron a favor de la administración local “hace apenas unos meses”.

Ahora, el Concello confirma que ya ha modificado el proyecto y que el siguiente paso es la búsqueda de crédito para licitar la obra de reforma integral de las instalaciones.

Medidas de seguridad

Las familias exigen que, mientras no se acometa el proyecto, “se adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la salubridad y la adecuación de las instalaciones”. Frente a las peticiones de reparaciones inmediatas en el suelo o los muros, el alcalde esgrime que “invertir ahora unos 17.000 euros en arreglar el pavimento para tener que tirarlo todo en unos meses cuando comience la obra definitiva sería una gestión irresponsable del dinero público”, pero se compromete a reforzar la seguridad de forma inmediata para evitar riesgos.

Ratios

Las familias usuarias de la Escuela Infantil de Mugardos muestran su apoyo, además, a la huelga que las trabajadoras del centro llevaron a cabo. “Aunque las ratios actuales se ajustan a la normativa vigente, consideramos que no garantizan por sí solas una atención de calidad adecuada a las necesidades reales de las niñas y niños en la etapa de educación infantil”.

Por ello, el colectivo reclama en un comunicado el “incremento del personal educativo, la adecuación y mejora de las instalaciones, los recursos suficientes para una atención de calidad y el respeto por la labor de las profesionales”.