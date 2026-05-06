Mugardos busca hasta 1.500 kilos de pulpo para celebrar su fiesta gastronómica más famosa

La cita reúne a miles de personas cada año Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Mugardos se encuentra inmerso en la organización de una de sus citas más emblemáticas, que logra reunir cada año a miles de personas en la villa: la Festa do Polbo. En este sentido, el Consistorio ha iniciado el proceso de contratación para el suministro del cefalópodo, tanto para la edición de este 2026 como para la de 2027.

Tal y como figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el ejecutivo que dirige Juan Domingo de Deus procederá en la jornada de este jueves, 7 de mayo, a la apertura de las ofertas presentadas por los licitadores, valorando posteriormente las propuestas.

Atlántico Noroeste

Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas, el Concello busca hacerse con un “máximo de 1.500 kilos” de pulpo, distribuidos en un único punto. Cada uno de los ejemplares deberá contar con un peso mínimo de dos kilogramos y un máximo de tres, habiendo sido capturados en la zona del Atlántico Noroeste –FAO-27–.

En cuanto al estado del producto en el momento de su recepción, el proveedor tendrá la obligación de entregar los octópodos –diez días antes de la celebración de la fiesta gastronómica o cuando el gobierno mugardés lo demande– debidamente envasados, limpios, “sen glasear e sen ningún tipo de elaboración previa”.

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Toda esta mercancía, congelada, deberá ir acompañada obligatoriamente de su correspondiente etiquetado sanitario, siguiendo escrupulosamente la legalidad vigente para garantizar la trazabilidad y seguridad alimentaria de los asistentes.

Desde el punto de vista económico, el Ayuntamiento ha fijado el presupuesto máximo de licitación en 63.657 euros para las dos anualidades, impuestos incluidos. La empresa deberá contar con personal “suficiente e cualificado”, cumplir la legislación laboral en este ámbito y “someterse en todo momento ás instrucións, directrices e observacións que formule o órgano de contratación”, recoge el texto.

El documento recoge, además, una serie de consecuencias en caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria. Así, si no se entregan los ejemplares en el tiempo y la forma acordados, el proveedor no solo perderá el derecho al cobro, sino que deberá abonar el importe íntegro del precio del pulpo y hacer frente a un recargo del 20% en concepto de indemnización por daños y perjuicios al interés público.

Cabe señalar que el Consistorio realizó este proceso de contratación dos veces para las dos anteriores ediciones de la Festa do Polbo, al quedar desierta la primera licitación. La adjudicataria fue, finalmente, Bluemontain General Trading And Contracting S.L.