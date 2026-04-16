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Mugardos

Eva Veiga presenta poemario en el Casino Mugardés intercalando versos y música este viernes

La entrada es libre y empezará a las 19.30 horas

Redacción
16/04/2026 22:24
Imagen de archivo de Eva Veiga en una presentación en Pontedeume
Imagen de archivo de Eva Veiga en una presentación en Pontedeume
Daniel Alexandre
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La poeta y escritora eumesa Eva Veiga presentará este viernes, en el Casino Mugardés, su nuevo poemario, que lleva por título ‘O que se volve raíz / Lo que se vuelve raíz’ (Editorial Olifante). La cita, que está abierta a la ciudadanía, será a las 19.30 horas y está organizada por la Asociación Cultural Apelón Educación de la villa. 

La artista no estará sola en el escenario, sino que contará con la compañía de la que fuera su profesora de Literatura cuando estudió en Mugardos, Rita Peinado, “absolutamente magnífica e con quen tanto aprendín e amei a poesía”, sostiene Veiga. Asimismo, estará junto a ellas la docente Gabriela Sánchez Cortizas

“Será como cerrar un círculo”, valora la poeta, cuyos versos recitados encontrarán además su eco en la música de Bernardo Martínez, suponiendo “unha experiencia poética e unha oportunidade cultural única”, animan desde Apelón Educación. 

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