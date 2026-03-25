El Plan Único financió 887 obras e invirtió 161 millones en la comarca

La Diputación presenta en Mugardos el balance del POS+ Jorge Meis

El Concello de Mugardos fue el lugar elegido por el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la responsable de Planes, Cristina García, para dar cuenta del impacto que tiene el Plan Único –POS+– en la comarca, tanto en lo relativo a las obras que se ejecutan como a la inversión.

En el encuentro institucional mantenido con el alcalde, Juan Domingo de Deus, y miembros de la corporación, el presidente provincial puso sobre la mesa cifras como los 16.175.520,48 euros para los ayuntamientos de la comarca en la convocatoria de este año, que permiten mejorar infraestructuras, reforzar servicios básicos, atender necesidades sociales o garantizar el funcionamiento diario de los concellos. Formoso puso en valor el impacto acumulado del plan, que desde su creación movilizó ya 161.065.151,79 euros en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y permitió financiar 887 obras en los distintos municipios.

En el caso concreto de Mugardos, el ayuntamiento recibirá 366.934,69 euros en el POS+2026, y desde la puesta en marcha del plan en 2017, la inversión acumulada de la Diputación en este concello asciende la 4.100.174,45 euros, que permitieron financiar 36 obras en el municipio.

Por su parte, la diputada de Planes, Cristina García, destacó que el Plan Único supuso un cambio de paradigma en la colaboración con los concellos, al permitir adaptar los fondos a las necesidades reales de cada municipio.

Por su parte, el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, agradeció la visita institucional para presentar el Plan Único “que axuda a moitos concellos, sobre todo aos pequenos e medianos, que temos moitos problemas no día a día”.

González Formoso confrontó la aportación provincial con la de la Xunta, indicando que “o Plan Único investiu o pasado ano 138 millóns nos 93 concellos da provincia, 20 millóns máis dos que adicou a Xunta nos 313 municipios galegos a través do Fondo de Cooperación Local”.

Entre los concellos más beneficiados por el POS+ este año están Narón (2,1 millones), As Pontes (1,7) y Ortigueira (1,5) con 67, 87 y 70 obras, respectivamente.

Investimentos do Plan Único nos concellos de Ferrolterra, Eume e Ortegal:

Concello POS+ 2026 (€) Total 2017-2026 (€) Nº obras

Ares 528.868,43 5.404.934,88 30

Cabanas 515.601,41 5.001.402,68 44

A Capela 457.625,89 4.052.278,19 26

Cedeira 853.967,52 8.513.735,48 35

Cerdido 417.188,59 4.034.491,18 37

Fene 896.188,48 9.367.905,18 48

Concello POS+ 2026 (€) Total 2017-2026 (€) Nº obras

Ferrol 713.656,24 8.273.288,68 60

Mañón 589.932,29 6.144.867,95 58

Moeche 444.763,79 4.206.823,00 39

Monfero 983.059,74 9.948.929,91 37

Mugardos 366.934,69 4.100.174,45 36

Narón 2.184.536,77 20.453.805,43 67

Neda 488.582,31 4.937.578,97 41

Ortigueira 1.502.653,60 15.069.258,67 70

Pontedeume 697.733,52 6.843.825,14 31

As Pontes 1.790.718,77 18.533.578,82 87

San Sadurniño 736.130,69 7.026.463,28 50

As Somozas 585.227,65 5.516.813,03 39

Valdoviño 881.627,14 8.457.989,29 27

Cariño 540.522,96 5.177.007,58 25

TOTAL 16.175.520,48 161.065.151,79 887

Casa da Cultura

Durante la visita, el presidente y la diputada de Planes, acompañados por el alcalde, visitaron la Casa de la Cultura de Mugardos, donde la Diputación financió con 143.593 euros las obras de avance de la envolvente térmica del edificio.

La intervención se centró en la renovación de la envolvente térmica del inmueble, incluyendo la sustitución de carpinterías y acristalamientos por otros de mayores prestaciones, la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior en las fachadas y el avance de la cubierta, incorporando nuevos materiales aislantes y reforzando su impermeabilidad.

Estas actuaciones permitieron mejorar el confort térmico del edificio y reducir el consumo energético, al tiempo que contribuyeron a la conservación y puesta en valor de un espacio de uso sociocultural muy importante para el paisanaje de Mugardos, que alberga entre otros servicios una aulas de música, pintura e informática.